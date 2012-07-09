دوره آموزشی آلودگی هوا در صنایع کانی فلزی و غیرفلزی در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی آلودگی هوا در صنایع کانی فلزی و غیرفلزی پیش از ظهر دوشنبه با حضور 35 از کارشناسان محیط زیست کشور در مرکز آموزش عالی امام خمینی در کرج آغاز شد.



این دوره آموزشی با هدف ارائه اطلاعات به منظور آشنایی کارشناسان با آلایندگی صنایع کانی فلزی و غیرفلزی و تاثیرات آن در هوا برگزار شده است.



دوره آموزشی آلودگی هوا در" صنایع کانی فلزی و غیرفلزی" دومین دوره از سلسه آموزشهای آلاینده های هوا است که به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و با همکاری دفتر آلودگی هوا سازمان محیط زیست در کرج برگزار می شود.



این دوره آموزشی از امروز دوشنبه به مدت سه روز با حضور 35 نفر از کارشناسان ادارات حفاظت محیط زیست سراسر کشور در مجتمع آموزشی کشاورزی امام خمینی در کرج ادامه دارد.

همچنین هفته آینده نیز آلودگی هوا در خودروهای بنزینی و فیلتری در همین مجتمع برگزار خواهد شد.