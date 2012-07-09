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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

خواستار:

72 روستای کلاله از آب آشامیدنی سالم بهره مند می‌شوند

72 روستای کلاله از آب آشامیدنی سالم بهره مند می‌شوند

کلاله - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفار گلستان گفت: 72 روستا با بیش از 16 هزار خانوار جمعیت روستایی کلاله از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خواستار پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مجتمع آبرسانی مجتمع زاو کلاله، تعداد جمعه تحت پوشش این طرح آبرسانی را 30 هزار نفر اعلام کرد.

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان گلستان در این بازدید ضمن تشریح عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی زاو گفت: حدود 70 درصد مجتمع آبرسانی زاو واقع در شهرستان کلاله به بهره برداری رسیده است.

خواستارافزود: عملیات اجرایی  مجتمع زاو تاکنون 125میلیاردو 800میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون 72 روستا، بیش از16 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر در این مجتمع از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آبفار استان تصریح کرد: مجتمع زاومجهز به 310 کیلومتر خط انتقال، 245 کیلومتر شبکه توزیع، 13 هزار متر مکعب مخزن ذخیره، 5 دهنه چشمه، 7حلقه چاه،14 باب ایستگاه پمپاژ است.

کلاله در شرق گلتسان واقع شده است.

کد مطلب 1645722

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