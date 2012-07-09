مراجعه 1517 مجروح حوادث ترافیکی به بیمارستان 17 شهریور آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کاشانی اظهار داشت: سایر افراد حادثه دیده ناشی از تصادف، در بخش های درمانی این بیمارستان بستری و پس از درمان چند روزه ترخیص و یا با درمان سرپایی در اورژانس مرخص شدند.

وی با بیان اینکه آمار مراجعان ناشی از تصادفات نسبت به سال گذشته ۱۷ نفر افزایش یافته است افزود: در سه ماهه اول سال گذشته هزار و ۱۷۴ مصدوم به بخش اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور آمل انتقال داده شد.

کاشانی در خصوص دلیل این افزایش افزود: این افزایش دلیلی بر افزایش میزان تصادفات در کشور نیست و تنها تعداد مراجعان ناشی از تصادفات در آمل را به بیمارستان ۱۷شهریور نشان می دهد.

رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور آمل از مراجعه 20 هزار و 690 نفر به اورژانس بیمارستان در این مدت اشاره کرد و گفت: در فصل بهار ۹ هزار و ۶۱۲ نفر برای ویزیت به درمانگاه تخصصی بیمارستان مراجعه که درمانگاه ارتوپدی با سه هزار و ۳۱۸ ویزیت، بیشترین مراجعه کننده را به خود اختصاص داد.

کاشانی، تعداد اعمال جراحی انجام شده در اتاق عمل بیمارستان را چهار هزار و ۹۴ نفر در مدت ذکر شده، عنوان کرد و افزود: درصد اشغال تخت بیمارستانها ۸۱.۹۲ درصد بوده است.

وی ادامه داد: از بین درصد اشغال تخت بخش ها، بخش آی سی یو با ۹۶.۴۵ درصد بیشترین درصد اشغال تخت را به خود اختصاص داد.