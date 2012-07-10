جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی موضوع وضعیت اقتصادی کشور در جلسه سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بررسی موضوع مسائل اقتصادی کشور در شرایط فعلی به طور جدی در دستور کار نهادهای مهم کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جدید شاید نیاز باشد که خود را آماده کنیم و از منابع و امکانات و فرصت هایی که داریم به نحو احسن استفاده کنیم تا اثر فشارها و تحریم ها بر اقتصاد کشور کمتر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اگر در گذشته محدودیت های منابع مالی را جدی نگرفتیم و در کنترل واردات خوب عمل نکردیم یا از ظرفیت داخلی نتوانستیم استفاده کنیم، با شرایط فعلی باید به مباحث جدیدی ورود پیدا کنیم.

قادری گفت: باید جدی تر مسائل اقتصادی را رصد کنیم و سه قوه برای برون رفت از شرایط موجود همکاری نزدیکی با هم داشته باشند. دشمن تمام توان خود را برای اعمال فشار بر کشور ما از ناحیه مسائل اقتصادی به کار گرفته و تلاش دارد ما را در جهت خواست و نیت خود سوق دهد. بنابراین باید شرایطی را دنبال کنیم تا از تحریم ها و محدودیت ها خارج شویم.

نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: دیپلماسی ما نیز باید به صورت فعال عمل کند و تلاش کنیم با کشورهایی که تعامل بهتری با ما دارند ارتباط موثری داشته باشیم و از ظرفیت های آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: شاید نیاز باشد از برخی فعالیت های اقتصادی صرف نظر شود و در برخی دیگر تجدید نظر شود و مجددا منابع و مصارف بودجه ای را بازنگری کنیم و بودجه آن بخشی که ضرورت ندارد را به جهت دیگری سوق دهیم.

قادری بخشی از مشکلات موجود در معیشت مردم و افزایش گرانی ها را در اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: متاسفانه منابعی که برای واردات ذرت و نهاده های دامی در بودجه پیش بینی شد ، تخصیص داده نشد و صرف توزیع یارانه به مردم شد. حتی یارانه ای که قبلا برای بذر و نهاده های دامی پرداخت می شد نیز با اجرای هدفمندی یارانه ها دیگر پرداخت نشد و کود شیمیایی را نیز با قیمت تمام شده در اختیار کشاورزان قرار دادند و این باعث شد قیمت محصولات کشاورزی افزایش یافته و مشکلاتی برای مردم ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها به تولید کشور کمک نکرد بلکه باعث شد منابع قبلی تولید هم صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود، بنابراین هدفمندی به دو شکل به تولید لطمه زد و با افزایش قیمت نهاده ها و حامل های انرژی، هزینه تولید و تورم افزایش یافت. در مجموع سیاست های نامناسب دولت عامل افزایش قیمت هاست.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز هم ناشی از سیاستهای ناشیانه بانک مرکزی و عملکرد نامطلوب شورای پول و اعتبار بود. در شرایطی که لازم بود نقدینگی به سمت تولید برود، اتخاذ سیاست های نامناسب اقتصادی باعث شد نقدینگی وارد بازار سکه و ارز شود که دیگر به راحتی نمی شود قیمت را پایین آورد زیرا نیازمند گذشت زمان و جلب اعتماد مردم هستیم.