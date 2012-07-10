مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

حسین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان تا پایان تیرماه در این استان برگزار می شود.

وی افزود: هم اکنون پنج تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

دبیر هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هم اکنون مسابقات بسکتبال مینی بسکتبال در این استان در حال برگزاری است، اظهار داشت: مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی استان با حضور پنج تیم از شهرها استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.



وی بیان داشت: در این دوره از مسابقات پنج تیم حضور دارند و مسابقات به میزبانی شهر بروجن برگزار می شود.