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۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

بیگی:

مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری از برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان دراین استان خبر داد.

حسین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بسکتبال قهرمانی نونهالان  تا پایان تیرماه در این استان برگزار می شود.

وی افزود: هم اکنون پنج تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

دبیر هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هم اکنون مسابقات بسکتبال مینی بسکتبال در این استان در حال برگزاری است، اظهار داشت: مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی استان با حضور پنج تیم از شهرها استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

وی بیان داشت: در این دوره از مسابقات پنج تیم حضور دارند و مسابقات به میزبانی شهر بروجن برگزار می شود.

کد مطلب 1645753

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