برپایی 18 نمایشگاه تخصصی و اختصاصی ایران در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قربانی فراز ظهر دوشنبه در همایش توسعه تجارت ایران و عراق در ارومیه ضمن تشریح شرایط و نحوه حضور سرمایه گذاران و شرکتهای برتر ایرانی در بازارهای عراق، اظهار داشت: برای حضور تجار و شرکت های ایرانی در عراق 18 نمایشگاه تخصصی تعریف شده است.

وی اعزام هیئتهای تجاری و بازاریابی و پیدا کردن همتای بازرگانی توسط تجار ایرانی در عراق را از جمله راهکارهای تسهیل تجارت و صادرات محصول به عراق عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه عراق به دو بخش اقلیم کردستان و بخش عربی تقسیم شده، ولی در هر دو بخش شاهد حضور فعال تجار و بازرگانان ایرانی هستیم.

وی با اشاره به راه اندازی اتاق تعاون ایران در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برای تسهیل تجرات ایران و عراق، عنوان کرد: در بخش عربی این کشور نیز در حال رایزنی برای ایجاد دفتر اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان ایرانی هستیم.

مسئول دفتر رسیدگی به امور عراق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به زیاد بودن تعداد طرحهایی برزگ عراق و انتشار آگهی مناقصه برای اجرای آنها، ادامه داد: شرط شرکت در مناقصات طرحهای عراق ثبت شرکت در این کشور بوده که تجار و سرمایه گذاران با مراجعه به سایت www.tpo.ir می توانند در رابطه با شرایط ثبت شرکت در عراق، شرایط شرکت در مناقصه ها، اطلاعات چگونگی نفوذ به بازار عراق اطلاعات کافی به دست آورند.

قربانی فراز از ثبت تمام اطلاعات تجار عراقی و شرکتهای برتر ایرانی و عراقی در این سایت خبر داد و افزود: همه تجار و صادرکنندگانی که قصد صادرات به عراق را دارند، باید گواهی مبدا، بیمه نامه مربوط به کالا و گواهی تایید شرکت بیروریتاس که مورد تایید بخش تجاری سفارت عراق قرار گرفته تهیه کنند.

وی حجم مبادلات تجاری ایران با عراق را سالانه 5 میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم طی آینده نزدیک با بر طرف شدن مشکلات جزیی فعالیت تجار ایرانی بیشتر شده و حجم مبادلات تجاری نیز از این میزان بیشتر شود.