به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کردی ظهر دوشنبه در همایش نقش مربیان در تقویت باورهای دینی در مجتمع اهل بیت ساری افزود: مربیان درعرصه های ورزشی باید ارزش ها وباورهای اعتقادی را در بین ورزشکاران ومخاطبان مورد توجه قرار دهند.



وی با اعلام اینکه خانواده فرزندان خود را برای آموختن در اختیار مربیان قرار می دهند افزود: در برابر تربیت این افراد مسئولیت داریم وباید اهتمام جدی داشته باشیم.



معاون پژوهش انجمن مطالعات خانواده درایران با اشاره به اینکه ورزشکاران با الگو گرفتن منش پهلوانی در عرصه قهرمانی حضور پیدا کنند افزود: شاکربودن یک خصلت بزرگی بوده که ورزشکاران باید سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.



کردی افزود: برخی از افراد به وضعیت ظاهری خود بیشتر از راز و نیاز به درگاه خداوند توجه می کنند که این مقوله صحیح نیست و باید در این موضوع تجدید نظر شود.



وی با اعلام اینکه هرکس برای ورزش و اصالت ان لذت نمی برد گفت: ورزش یک عبادت الهی است.



این مقام مسئول با بیان اینکه مربیان باید همه فاکتورهای یک مربی را داشته باشند افزود: شما مربیان هستید که اسطوره و قهرمان پرورش می دهید و شما باید الگوی ورزشکاران باشید.



معاون ورزش و جوانان مازندران گفت: مهمترین عنصرتحول بنیادی درورزش جایگاه مربی است که می تواند به عنوان مخاطب در اختیار جوانان قرار گیرد.



روح الله معافی با اشاره به اینکه مربی با روح و جسم مخاطب سر و کاردارد افزود: باید در تقویت باورهای دینی درنسل جوان اهتمام داشته باشد.