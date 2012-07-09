تاکید پوتین بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی تاکید کرد سوریه به راهکاری سیاسی برای حل بحران کنونی نیاز دارد.
پوتین بار دیگر بر مخالفت کشورش با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی سوریه تاکید کرد.
رئیس جمهوری روسیه لحظاتی پیش بر ضرورت حل بحران سوریه از راههای مسالمت آمیز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی تاکید کرد سوریه به راهکاری سیاسی برای حل بحران کنونی نیاز دارد.
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