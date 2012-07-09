قاطعیت پلیس هرمزگان در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خدایی اظهار داشت: مأموران مبارزه با مواد مخدر در اجرای طرح مبارزه با توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ در سطح استان 40 مرحله طرح پاکسازی اجرا کردند.

وی افزود: مأموران پرتلاش و خستگی ناپذیر استان 56 محله پاکسازی، 49 منزل بازرسی، 246 کیلو و 849 گرم تریاک، یک کیلو و 87 گرم حشیش، یک کیلو و 479 گرم هروئین و 999 گرم سایر و جمعاً 250 کیلو و 364 گرم مواد کخدر کشف کردند.

خدایی عنوان کرد: در اجرای این طرح ها 57 نفر از توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر و 66 نفر از معتادان بلامکان دستگیر و به اردوگاه ترک اعتیاد تحویل شدند. در این رابطه 1136 عدد قرص روانگردان و 5 کیلو گرم مواد اولیه تولید شیشه کشف شد.

کشف 16 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بندرلنگه

علی دامن افشان فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف 16 هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل در هفته گذشته خبر داد و گفت: مأموران پلیس های تخصصی، کلانتری و پاسگاه های انتظامی شهرستان در اجرای طرح ارتقاء و امنیت اجتماعی با انجام فعالیت های شبانه روزی در سطح حوزه استحفاظی 16 لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

وی افزود: ماموران پرتلاش و خستگی ناپذیرشهرستان در این رابطه چهار دستگاه خودرو حامل سوخت توقیف و دو نفر متهم دستگیر کردند، ماموران در حین کنترل یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به دو دستگاه خودرو مشکوک و متوقف و در بازرسی از آنها 475 ثوب البسه و پوشاک و 600 بسته چهل کیلویی برنج قاچاق کشف و یک دستگاه خودرو و دو نفر متهم دستگیر شدند.

دامن افشان تصریح کرد: خودروها و کالای مکشوفه به یگان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.