به گزارش خبرنگارمهر، محمد مهدی اعلایی دوشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان سمنان با اشاره به اینکه ایران در تامین منابع مالی کارآفرینان وضعیت مناسبی ندارد، گفت: نبود تنوع در تامین منابع مالی برای کارآفرینان از مهمترین مشکلات کارآفرینان است.

ایران از نظر منابع انسانی بهترین شرایط را دارد



وی با بیان اینکه کارآفرینان افرادی هستند که فرصتها را درک می کنند و خلاء ها را می بیند، گفت: از نظر منابع انسانی ایران از بهترین شرایط در بررسی ها برخوردار است.

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینان و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دو بند از سند ابلاغی اشتغال توسط مقام معظم رهبری، ادامه داد: تامین منابع مالی غیر بانکی و همچنین ترویج و آموزش و ارتقای فرهنگ کارآفرینی نیز در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

توسعه و تخصصی شدن جشنواره های کارآفرینی در کشور

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینان و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گسترش فرهنگ کارآفرینی تخصصی شدن جشنواره های کارآفرینی در دستور کار است، گفت: این موضوع به منظور تعامل بیشتر بین کارآفرینانی که در یک زمینه فعالیت می کننداست.

وی همچنین از شروع اجرای نقشه جامع توسعه کارآفرینی کشور خبر داد و افزود: این نقشه دو هفته گذشته به تصویب شورای عالی اشتغال کشور رسیده و با تشکیل شورای راهبری آن وظایف تمام دستگاه و نهادهای اقتصادی کشور مشخص شده است.

تسهیل اعطای مجوز مهمترین سیاست در نقشه جامع توسعه کارآفرینی کشور



علایی، آموزش کارآفرینی و تسهیل اعطای مجوزها را از مهمترین سیاستهای موجود در نقشه جامع توسعه کارآفرینی کشور برشمرد و گفت: نظام های مالی متنوع نیز در این سند مد نظر قرار دارد و استفاده از بازار سرمایه در کنار بازار پول برای ایجاد و توسعه رفتارهای کارآفرینی در کشور از موارد مورد توجه در این سند است.

وی با بیان اینکه کارآفرین اجتماعی به حل مشکلی می پردازد که واقعا مشکل جامعه است و برای حل آن تقاضایی وجود دارد، افزود: کارآفرینی با اشتغالزایی همراه است اما مقوله ای جداگانه است.

توسعه کارآفرینی می تواند در مسایل اقتصادی و اجتماعی منشا اثر باشد



مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینان و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تلاش کارآفرین ارزش آفرینی است، اظهارداشت: راه نجات جوامع در مسایل اقتصادی نیز در کارآفرینی نهفته است.

وی اظهار داشت: موفقیت یک کارآفرین اجتماعی این است که تلاش کند تا تیمی منسجم و متعهد برای انجام فعالیت هایش شکل دهد.

علایی در پایان تصریح کرد: افزایش ارزش افزوده در کشور از طریق تقویت کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته اقتصادی جهان قابل توجه است.