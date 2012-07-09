کاراته کاهای قمی در پنج سبک قهرمانی کشور روی تاتامی می روند

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاراته قم در هر دو رشته کنترلی و غیر کنترلی ورزشکاران بسیار مستعدی دارد و علاوه بر حضور در رقابت های لیگ و قهرمانی کشور، در سبک های متعدد زیر مجموعه نیز به پیکارهای قهرمانی کشور اعزام های زیادی دارد.



وی ادامه داد: علاوه بر افتخاراتی که کاراته کاهای قمی در رقابت های برنامه ریزی شده از سوی فدراسیون کاراته در طول سال های اخیر کسب کرده اند، کاراته کای فعال در سبک های مختلف نیز مدال های رنگارنگی به ارمغان آورده اند.



مازندران میزبان مسابقات سبک شوتوکان JSKA



دبیر هیئت کاراته استان قم افزود: در حالی که هم اکنون چهار کاراته کای قمی در تیم های ملی اعزامی به مسابقات کاراته قهرمانی آُسیا حضور دارند و آماده اعزام به این پیکارها می شوند و چند تیم کاراته قم نیز مهیای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ های کاراته کشور هستند، تعداد زیادی از کاراته کاهای قمی به مسابقات سبکی قهرمانی کشور اعزام می شوند.



وی با اشاره به رقابت کاراته کاهای قمی در سبک های شوتوکانJSKA، وادوکای، گوجوریو سی واکای، شیتوریو کاراته دو و شیتوریو شیتوکای قهرمانی کشور، بیان داشت: رقابت در تمامی این سبک ها تا پایان تیر ماه به انجام می رسد.



برخورداری یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته، سبک شوتوکانJSKA مسابقات قهرمانی کشور این سبک را در بخش آقایان و در روزهای 22 و 23 تیر ماه در استان مازندران شهرستان فریدون کنار برگزار می کند.



برگزاری هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک گوجوریو سی واکای در چالوس



وی ابراز داشت: همچنین سبک وادوکای نیز مسابقات قهرمانی کشور خود را 28 و 29 تیر ماه در استان قزوین و در بخش آقایان برگزار می کند و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک گوجوریو سی واکای هم روزهای 21 و 22 تیر ماه برای آقایان و در تمام رده های سنی و پیشکسوتان در شهرستان چالوس مازندران برگزار می شود.



دبیر هیئت کاراته استان قم بیان کرد: همچنین مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک شیتوریو شیتوکای در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان روز بیست و سوم تیر ماه در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران و در بخش آقایان برگزار می شود.



وی عنوان داشت: استان کردستان نیز میزبان مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو کاراته دو ایران خواهد بود و این دوره از پیکارها در روزهای 29 و 30 تیر ماه در مجموعه ورزشی المپیک شهر دهگلان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان زیر 21 و بزرگسالان در دو رشته کاتا و کومیته برگزار می شود در حالی که رقابت های پیشکسوتان نیز در قسمت کاتا برگزار خواهد شد.