سلامت محوری با اجرای طرح پزشک خانواده شهری محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گرکانی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح پزشک خانواده شهری از نیمه دوم شهریورماه جاری در کرمان اظهار داشت: از اسفند ماه سال گذشته با تشکیل ستاد ویژه، اقدامات زیربنایی برای اجرای این طرح عظیم آغاز شده است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، همزمان با هفته دولت فاز اول این طرح در کرمان اجرا خواهد شد.

گرکانی نژاد ادامه داد: در این طرح، هر خانواده ایرانی یک پزشک عمومی انتخاب و تمام خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود را از طریق مشاوره با این پزشک دریافت می کند.

وی عدالت در سلامت، کاهش هزینه های بهداشت و درمان خانواده ها، دسترسی آسان به پزشک و پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان مناسب بیماری ها را از اهداف مهم این طرح برشمرد و بیان داشت: این طرح به معنای حذف و یا ایجاد شکلی جدید برای درمان بیماران نبوده بلکه به فعالیت های این حوزه نظم و سامان می بخشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در طرح پزشک خانواده، ویزیت، فرانشیز دارو و خدمات تزریقات و پانسمان کاملا رایگان انجام می شود.

وی ادامه داد: چنانچه فرد بخواهد از خدمات تخصصی پزشکی استفاده کند، در صورتیکه از مشاوره پزشک خانواده بهره مند شده باشد، هزینه های ویزیت پزشک متخصص نیز کاهش می یابد.

گرکانی نژاد با بیان اینکه هر پزشک می تواند دو هزار و 500 نفر را ثبت نام کند افزود: اجرای طرح پزشک خانواده موجب تحقق کامل عدالت در سلامت خواهد شد.

وی همچنین از ارایه خدمات ویژه در این طرح به سالمندان، کودکان زیر شش سال و مادران باردار در راستای اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: طرح پزشک خانواده شهری نظام پزشکی کشور را از درمان محوری به سلامت محوری سوق خواهد داد.

این مسئول تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگیهای طرح پزشک خانواده این است که همه بخشهای حوزه بهداشت و درمان در قالب یک گروه واحد به ارایه خدمات می پردازند.