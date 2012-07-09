350 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان اهواز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان اهواز اظهار کرد: امسال 126 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی به شهرستان اهواز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتباری معادل 84 میلیارد تومان نیز در بخش اعتبارات استانی هنوز توزیع نشده و همچنین 180 میلیارد تومان اعتبارات توسعه استان نیز در حال توزیع است، افزود: پیش بینی می شود اعتبارات استانی شهرستان اهواز امسال به 175 میلیارد تومان برسد.



فدعمی تصریح کرد: باتوجه به اینکه 175 میلیارد تومان نیز اعتبارات ملی استانی شده به اهواز اختصاص یافته، در مجموع اعتباری معادل 350 میلیارد تومان به اهواز اختصاص می یابد.



وی از رشد 21 درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: این به این معنا نیست که مشکلی نداریم و تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله هست.



فرماندار اهواز با اشاره به الزامات هزینه کردن اعتبارات در این اهواز، اظهار کرد: با توجه به وجود پروژه های نیمه تمام فراوان در شهرستان و افزایش تورم سالانه، ضروری ا ست اعتبارات بیشتر در این پروژه ها هزینه شود.



وی با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر دستگاه های اجرایی به منظور دریافت سهم خوبی از اعتبارات توسعه و اعتبارات استانی، افزود: دستگاه های اجرایی باید پروژه ها را به گونه ای انتخاب کنند که الزامی به تغییر و جابه جایی تا پایان سال نباشد.



فدعمی بر جذب اعتبارات به ویژه در سه ماهه نخست سال توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: عدم جذب این اعتبارات در شش ماهه نخست سال بهانه ای برای اعلام ناتوانی جذب اعتبارات توسط دستگاه ها و منجر به واگذاری اعتبارات به سایر شهرستان ها و استانها می شود.



وی همچنین احداث ساختمان های اداری را توسط دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام کرد و افزود: تنها در شهرهای جدید مجوز احداث ساختمان اداری پس از رایزنی داده می شود.



فدعمی تصریح کرد: برای دستگاه هایی که مشکل مکانی دارند، در حال رایزنی با استانداری هستیم که از ساختمان های مازاد استانداری و سایر ادارات استفاده شود.

