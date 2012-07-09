اختصاص یک هزار میلیارد ریال به منظور لایروبی کارون

عبدالعزیز فدعمی در حاشیه کمیته برنامه ریزی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت لایروبی کارون از رسوبات به وجود آمده و مشکلی که در این راستا با آن مواجه بودیم، پیگیری های زیادی در این راستا صورت گرفت و در حال حاضر اعتباری به آن تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای لایروبی کارون در مقطع اهواز و خرمشهر قطعی شده، افزود: پیش از این نیز در جلساتی با وزارت نیرو مقرر شده بود یک شرکت قطری نسبت به انجام عملیات لایروبی کارون اقدام کند.



فدعمی اظهار امیدواری کرد: طرح لایروبی و ساماندهی کارون با توجه به حمایت دولت به نحو مطلوبی اجرایی شود.



وی همچنین با اشاره به مشکل آب روستایی اظهار کرد: در این بخش اگرچه حرکت های خوبی انجام شده اما هنوز روستاهای شهرستان اهواز محروم بوده و با مشکلات جدی در خصوص آب شرب مواجه هستند.



فرماندار اهواز با بیان اینکه سال گذشته در حدود پنج میلیارد تومان اعتبار برای آب روستایی اختصاص داده شد، اعتبار امسال را نزدیک به 9 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امیدواریم بخش زیادی از مجتمع های آب روستایی تا پایان امسال به بهره برداری برسند.



وی همچنین به برنامه ریزی برای توسعه مسکن روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه در سال جاری بخش عمران شهری با کاهش اعتبار همراه بوده اما در بخش مسکن روستایی و عشایری 11 میلیارد تومان افزایش اعتبار داشتیم.