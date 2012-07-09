آذربایجان شرقی نائب قهرمان مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور آقایان در رده سنی امید و در مواد جاده، از روز شنبه هفدهم تیرماه به مدت 2 روز به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان زنجان برگزار شد و تیم آذربایجانشرقی پس از میزبان رقابتها با 211 امتیاز نائب قهرمان تیمی شد.

پس از اتمام این مسابقات، جدول رده بندی تیم های شرکت کننده استان زنجان با 291 امتیاز اول ، استان آذربایجان شرقی با 211 امتیازدوم واستان تهران با 170 امتیاز سوم شدند.



تیم شمشیربازی آذربایجانشرقی با 13 شمشیرباز در رقابتهای قهرمانی کشور تهران



تیم شمشیربازی آذربایجانشرقی با 13 شمشیرباز در رقابتهای قهرمانی کشور تهران شرکت می کند.

رقابتهای شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان از 20 تیر در تهران آغاز و تیم آذربایجانشقی در 3 اسلحه اپه ، فلوره و سابر در رقابتها شرکت خواهد کرد.

در اسلحه اپه امیر حسین سیف الهی ، سالار رستگار ، رامین دهقان ، محمد یکانی و نیکان آذر آبادی ، در اسلحه فلوره یاشار مویدی ، رضا افزاری ، محمد رضا هنریاری ، علی شاد مانفر و در اسلحه سابر فرزاد باهر ارسباران، مهدی مولایی ، سجاد فرمانی ، علی هادی مقدم شمشیربازان استان در این رقابتها هستند.

رقابتهای شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان تا 24 تیر ماه برگزار خواهد شد.



فدراسیون مخالف انحلال تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز است



سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری گفت: این فدراسیون با انحلال تیم دوچرخه پتروشمی تبریز مخالف است و امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد.

اصغر خالقی اظهار داشت: تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز پرافتخارترین تیم دوچرخه سواری ایران است و افتخارات این تیم در آسیا بسیار زیاد است.

وی گفت:امتیازات این تیم در اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری ( یو سی آی ) به ثبت رسیده و تیمی در سطح جهانی است و انحلال ان علاوه براینکه به دوچرخه سواری ایران ضربه خواهد زد بلکه در سطح آسیا نیز می تواند تاثیرات نامطلوبی برای دوچرخه سواران این باشگاه داشته باشد.

سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری گفت: این فدراسیون از مسولان دو وزارتخانه انتظار دارد که باانحلال این باشگاه مخالفت کرده و هیات مدیره پتروشیمی تبریز را متقاعد کنند که از این کار صرفنظر نماید.

وی گفت: تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز که در حال حاضر در رقابتهای تور کینگ هالیگ چین حضوردارد توانسته نتایج بسیار خوبی در سطح آسیاکسب کند و این تصمیم باعث از میان رفتن امتیازات ان خواهد شد.

خالقی در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئولان پتروشمی تبریز در ارتباط با این مسائل تجدید نظر کرده و از انحلال این باشگاه صرف نظر نمایند.

جوان بنابی به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شد

یک جوان بنابی موفق شد به اردوی تیم ملی فوتسال رده جوانان کشور راه پیدا کند.

صابر عبادصمدی فارغ التحصیل دبیرستان سمای بناب و 19 ساله به اردوی تیم ملی فوتسال رده جوانان کشور دعوت شد.

تمرینات انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان از 19 تا 29 تیرماه در آکادمی تیم های ملی فدراسیون فوتبال برگزار می شود و صابر عبادصمدی باید تا 19 تیرماه خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال در این آکادمی معرفی کند.

از بین 19 فوتسالیست دعوت شده به این اردو12 نفر جهت اعزام به مسابقات آسیایی فوتسال جوانان انتخاب می شوند.

صابر عبادصمدی یکبار با تیم دبیرستان سمای بناب قهرمان مسابقات کشوری در شهر اهواز شده و از سال 86 تاکنون عضو تیم جوانان بناب در مسابقات کشوری است.