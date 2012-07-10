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۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

زاهدی خبر داد:

آغاز طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن در مهدیشهر

آغاز طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن در مهدیشهر

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر از آغاز طرح توانمند سازی آحاد مردم در قرائت صحیح قرآن و نماز در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن در شهرستان مهدیشهر، افزود: این طرح شامل دوره های آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن در قالب شش پایگاه تابستانی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: شرکت کننده در طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن و نماز در مهدیشهر در دو مقطع زیر 16 سال و بالای 16 سالت در سطح چهار پایگاه شهری و دو پایگاه روستایی هستند.

 زاهدی اظهار داشت: در این دوره‌ها کتب آموزش روخوانی، روانخوانی وتجوید مقدماتی قرآن کریم تألیف آقایان محمدخواجوی و احمدحاجی شریف و نرم افزار زیباترین نیایش "آموزش صحیح خوانی نماز" تدریس می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در پایان خاطر نشان کرد: دوره های آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن که از اول تیر ماه و با شرکت بیش از120نفر از قرآن‌آموزان آغاز شده است به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1646032

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