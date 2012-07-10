آغاز طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن در مهدیشهر

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن در شهرستان مهدیشهر، افزود: این طرح شامل دوره های آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن در قالب شش پایگاه تابستانی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: شرکت کننده در طرح تابستانی قرائت صحیح قرآن و نماز در مهدیشهر در دو مقطع زیر 16 سال و بالای 16 سالت در سطح چهار پایگاه شهری و دو پایگاه روستایی هستند.

زاهدی اظهار داشت: در این دوره‌ها کتب آموزش روخوانی، روانخوانی وتجوید مقدماتی قرآن کریم تألیف آقایان محمدخواجوی و احمدحاجی شریف و نرم افزار زیباترین نیایش "آموزش صحیح خوانی نماز" تدریس می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در پایان خاطر نشان کرد: دوره های آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن که از اول تیر ماه و با شرکت بیش از120نفر از قرآن‌آموزان آغاز شده است به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت.