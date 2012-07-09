30 هنرمند به جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پور جعفری افزود: بازبینی آثار سومین جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " به مدت چهار روز انجام گرفت که پس از بازبینی 30 هنرمند به این جشنواره راه یافتند.

وی اظهارداشت: همچنین 120 نفر از هنرمندان آثار خود را در بازبینی ارائه دادند که از این تعداد 22 نفر در بخش هنرجویی و هشت نفر در بخش حرفه ای برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان گفت: بازبینی آثار از سوی فرهاد پاک سرشت، مهدی یوسفی زاده و محمدپور جعفری صورت گرفت.

وی ادامه داد: مهرانه به نهاد، آرش بدر طالعی، سودابه جعفرزاده، علی بدر طالعی، محمد شکوری، نیما رهایی، سحر گیاهی و فاطمه علی پرست در بخش حرفه ای انتخاب شدند.

پورجعفری یادآورشد: محمد رضا علی پور، نسا افرنگه، آسیه طالبی، الناز صادقی، عارفه صادقی، حسین حقیقی، سپینود حساس دلبر، سیامک حسین پور، دانیال درخشان فر، علی علی پور، افسانه روحی صفت، افروز حسینی، کاظم فاضلی، سیده سعیده فاضلی، زهرا وجدانی، بابک آمالی، مرضیه نقیبی، آرمین طیب نعیمی، فردین افشار فر، لیدا قطع زن ، آرمین حکمی و وحید تنهایی نیز از برگزیدگان بخش هنرجویی هستند.

مراسم افتتاحیه سومین جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " 25 تیر ماه سال جاری ساعت 18 در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان برگزار می شود.