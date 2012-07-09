به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اکبرپور ظهر دوشنبه در گردهمایی فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی منطقه زاگرس اظهار داشت: محور مدیریت بحران در پیشگیری است و تقویت اقدامات پیشگیرانه مساوی با کاهش خسارتهای ناشی از حوادث و بحرانها است.
وی با تاکید بر اینکه منطقه زاگرس یکی از مراکز پرخطر در زمینه آتشسوزی در جنگلها به شمار میرود که از نیمه دوم فروردین ماه وضعیت بحرانی در این منطقه آغاز میشود، اضافه کرد: وضعیت بحرانی در منطقه زاگرس تا ابتدای مهر ماه ادامه دارد.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه طی دو سال گذشته آمار حریقهای جنگلی در منطقه زاگرس کاهش چشمگیری داشته، تاکید کرد: تا سال 1385 کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت ستاد حوادث غیرمترقبه اداره شده و در خرداد ماه سال 1387 قانون بحران کشور از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب دولت باید ساز و کار مناسبی را برای رسیدگی به این موارد زیر نظر رئیس جمهور ایجاد کند، ادامه داد: در این قانون برای تمام وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی در شرایط بحران، پیش و پس از بحران مأموریت تعریف شده است.
اکبرپور با بیان اینکه حفظ عرصههای طبیعی و حفظ وضع موجود در راستای حفاظت از عرصهها و منابع طبیعی به همکاری تمام سازمانها و دستگاههای اجرایی نیاز دارد، تصریح کرد: بازیافت و تجدیدپذیری عرصههای طبیعی به سالها زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه آتشسوزی در جنگلهای ایران از تاریخچه طولانی برخوردار است اما در سال 1389 عرصههای جنگلی شمال آتشسوزی مهیبی به وقوع پیوست، بیان داشت: اقدام به تهیه طرح جامع اطفای حریق در جنگلها پس از سال 1389 در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و در حال حاضر این طرح تهیه شده و مجلس شورای اسلامی این طرح را نیز تصویب کرده است.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه طرح جامع اطفای حریق در جنگلها به صورت پنجساله تهیه میشود و انتظار میرود که بخشی از این طرح در سال جاری اجرا شود، افزود: تهیه طرح جامع مدیرت پایش و کنترل منابع طبیعی باید در دستور کار یگانهای حفاظت منابع طبیعی کشورقرار بگیرد و پایش و کنترل عرصههای طبیعی باید مانیتورینگ و مکانیزه شود.
وی با بیان اینکه تجهیز و ساماندهی کمکهای مردمی در راستای حفاظت از عرصههای طبیعی نقش موثری دارد، گفت: نقش مردم در راستای حفاظت از عرصههای طبیعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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