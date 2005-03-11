به گزارش خبرنگار مهردر قم، فخرالدين صابري با اشاره به فعاليت‌هاي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري بر حمايت از راه‌اندازي واحدهاي پذيرايي و اقامتي گفت: استان قم هم اكنون 10 هتل با 296 اتاق و 648 تخت دارد و اخيراً نيز با حمايت‌هاي مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري استان، 10 هتل جديد در استان در دست احداث است كه پيشرفت فيزيكي 40 تا70 درصد داشته‌اند.

وي با اشاره به ساير امكانات پذيرايي استان از مسافران و زائران افزود: علاوه بر 10هتل موجود، استان 6 هتل آپارتمان با 79 سوييت و 20 اتاق و 271 تخت و همچنين 46 مهمانپذير با 2 هزار و 406 تخت و 809 اتاق دارد.

صابري گفت: قم 80 رستوران و واحد پذيرايي بين راهي و 5 مجتمع تفريحي توريستي نيز دارد.

وي ادامه داد: علاوه بر هتل‌هاي دردست احداث، مقدمات اولين سايت بزرگ گردشگري نيز در 500 هكتار از اراضي قسمت شرقي عوارض اتوبان قم ـ تهران فراهم شده و آماده سازي و ايجاد‌ راه‌هاي دسترسي و فضاي سبز آن در دست اقدام است.

صابري از آمادگي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در اين سايت خبر داد و افزود: به محض فراهم ساختن زير ساخت‌هاي لازم سرمايه‌گذاري در اين سايت آغاز خواهد شد.

لازم به ذكر است: مديركل سابق ايرانگردي و جهانگردي نيز 6 ماه قبل از اتمام نقشه‌ها وطرح‌هاي مربوطه اين سايت خبر داده بود.

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري در قسمت ديگري از سخنانش با اشاره به مدت اقامت كوتاه مسافران در قم گفت: ما ظرفيت‌هاي ارزشمند شناخته‌ شده‌اي چون حرم مطهر و مسجد مقدس جمكران را داريم، اما بايد در كنار اين موقعيت‌ها فرصت‌هاي ديگري به وجود آوريم تا هم از موقعيت زيارتي و هم از موقعيت تفريحي استفاده شود.

وي همچنين با بيان اين‌كه مناطق زيادي براي توسعه صنعت گردشگري در استان وجود دارد منطقه ييلاقي كهك را از اين جمله دانست و گفت: شهر ييلاقي كهك هم داراي اماكن تاريخي ديدني نظير خانه ملاصدرا و بقاع متبركه است و هم با توجه به فاصله 30 كيلومتري مي‌تواند مسافران و گردشگران بسياري را به خود جذب كند.

صابري وجود امامزاده‌ها و اماكن‌ تاريخي بسيارو آب و هواي مناسب را در بخش خلجستان مايه جذب گردشگران هم استاني به اين بخش دانست و ادامه داد: اين بخش از مناطق ويژه جهت جذب گردشگر به حساب مي‌آيد و با حمايت اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري چند طرح بزرگ گردشگري در اين بخش در دست اجراست.