دوره های آموزشی برای کارگران همدانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی باقری ظهر دوشنبه در نشست ستاد گرامیداشت هفته مهارت اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای زمینه ساز اصلی تحقق شعار امسال مبنی بر "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.

وی یادآور شد: آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در راستای خدمت به جامعه کارگری برنامه ریزی کرده و با توجه به امکانات و تجهیزات، این مجموعه با کانون کارگران همدان همکاری می کند.

باقری با تاکید بر اینکه خدمت به جامعه کارگری از رسالت های این سازمان است، افزود: نیازهای آموزشی این قشر متناسب با اعلام نیاز اعضای هیئت مدیره کانون کارگری استان همدان پاسخ داده می شود.

وی با بیان اینکه باید با ارایه آموزش های به روز در راستای تحقق شعار امسال گام برداشت، گفت: هفته مهارت فرصتی برای اطلاع رسانی اهمیت و عملکرد آموزش فنی وحرفه ای استان و توانمندی های این اداره کل است.