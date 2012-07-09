برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز و نیاز در بوشهر

حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه کتابخوانی نماز و نیاز ویژه کارکنان و خانواده های آنان به همت شورای اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و با همکاری ستاد اقامه نماز استان در حال برگزاری است.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: این مسابقه توسط ستاد اقامه نماز استان در حال برگزاری است.

وی افزود: شورای اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به علت اهمیت موضوع و در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز و به منظور تقویت و رشد سرانه کتابخوانی اجرای این مسابقه را در بین کارکنان اداره کل و خانواده‌های آنان اقدام به صورت ویژه در برنامه کاری خود قرار داده است.

عظیمی فرد در ارتباط با منابع سئوالات مسابقه اظهار داشت: سئوالات این مسابقه از کتاب پیوندهای نماز اثر حجت الاسلام محسن قرائتی انتخاب شده و محل توزیع کتاب و پرسش‌نامه این مسابقه امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر است.

دبیر شورای اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در مورد زمان برگزاری مسابقه گفت: این مسابقه از 19 تیر شروع شده و زمان دریافت پاسخنامه ها تا پایان مرداد 91 خواهد بود.

وی با بیان اینکه نفرات برتر پس از بررسی پاسخنامه‌ها مشخص و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، افزود: به شرکت کنندگان ممتاز تقدیرنامه و هدیه ای تقدیم خواهد شد.