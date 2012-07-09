بحران در مصر / دادگاه قانون اساسی با تصمیم مرسی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد دادگاه عالی قانون اساسی مصر، تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور درباره ازسرگیری فعالیت پارلمان را رد کرد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر اعلام کرده است احکامش برای همه طرفها(از جمله رئیس جمهوری) الزام آور است.
رسانه های عربی لحظاتی پیش از مخالفت دادگاه عالی قانون اساسی مصر با تصمیم رئیس جمهوری این کشور در خصوص ازسرگیری فعالیت پارلمان منتخب خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد دادگاه عالی قانون اساسی مصر، تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور درباره ازسرگیری فعالیت پارلمان را رد کرد.
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