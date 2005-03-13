اختصاص اعتبار ويژه براي تملك بناهاي موجود درعرصه شهر تاريخي توس و قلعه فلك الافلاك

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: سقف بودجه ميراث فرهنگي وگردشگري دربين نهادهاي فرهنگي ديگر بالاترين ميزان رشد را داشت و در نهايت آنچه از سوي سازمان پيشنهاد شده و در هيات دولت تاييد شده بود در صحن علني مجلس نيز تصويب شد .

وي افزود: درجهت گيري بودجه در بخش فرهنگي اولويت با توسعه ايرانگردي و جهانگردي و احياي زير ساختهاي گردشگري مورد نياز كشور در نظر گرفته شده ودرنهايت 245 ميليارد تومان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعلق مي گيرد.

وي افزود: دركميسيون فرهنگي و تلفيق نيز تغييراتي خاص و عمده بر روي بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وجود نيامد و حتي 2 ميليارد تومان اعتبار نيزبجز بودجه خود سازمان براي برگزاري اردوهاي راهيان نور دراختيار ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفت.

وي خاطر نشان كرد: 110 ميليارد تومان اعتبار عمراني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است وبراي تملك املاكي كه در عرصه بناهاي تاريخي كشور قرار دارند ، در نظر گرفته شده است.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: درحال حاضر براي انتقال روستايي كه روي شهر تاريخي توس قرارگرفته وهمچنين به منظور اكتشاف و عمليات باستانشناسي در توس و قلعه فلك الافلاك از اعتبار عمراني سازمان استفاده مي شود.