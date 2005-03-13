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۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۲۷

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با "مهر " خبر داد :

اختصاص اعتبار ويژه براي تملك بناهاي موجود درعرصه شهر تاريخي توس و قلعه فلك الافلاك

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: بناهايي كه در عرصه مكانهاي تاريخي قلعه فلك الافلاك و همچنين شهر تاريخي توس قرارگرفته اند و مانع توسعه پروژه اين مكانهاي تاريخي هستند بايد خريداري شوند، به همين منظور با توجه به تصميم نمايندگان مجلس خريداري املاك اين دو مكان تاريخي در اولويت برنامه هاي سازمان بوده و از اعتبار 110 ميليارد توماني تامين خواهد شد .

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: سقف بودجه ميراث فرهنگي وگردشگري دربين نهادهاي فرهنگي ديگر بالاترين ميزان رشد را داشت و در نهايت آنچه از سوي سازمان پيشنهاد شده و در هيات دولت تاييد شده بود در صحن علني مجلس نيز تصويب شد .

وي افزود: درجهت گيري بودجه در بخش فرهنگي اولويت با توسعه ايرانگردي و جهانگردي و احياي زير ساختهاي گردشگري مورد نياز كشور در نظر گرفته شده ودرنهايت 245 ميليارد تومان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعلق مي گيرد.

وي افزود: دركميسيون فرهنگي و تلفيق نيز تغييراتي خاص و عمده بر روي بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وجود نيامد و حتي 2 ميليارد تومان اعتبار نيزبجز بودجه خود سازمان براي برگزاري اردوهاي راهيان نور دراختيار ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفت.

وي خاطر نشان كرد: 110 ميليارد تومان اعتبار عمراني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است  وبراي تملك املاكي كه در عرصه بناهاي تاريخي كشور قرار دارند ، در نظر گرفته شده است.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: درحال حاضر براي انتقال روستايي كه روي شهر تاريخي توس قرارگرفته وهمچنين به منظور اكتشاف و عمليات باستانشناسي در توس و قلعه فلك الافلاك از اعتبار عمراني سازمان استفاده مي شود.

کد مطلب 164609

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