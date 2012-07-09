ارتباط با مراکز دینی بهترین روش حفظ نسل جوان و مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نخستین مرکز مشاوره دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در اراک افزود: تربیت دینی جوانان و ارتباط مستمر این قشر با مراکز دینی از انحرافات فکری و اخلاقی آنان جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر گسترش مراکز تبلیغات علوم دینی در جامعه افزود: این مراکز باید برای رساندن تبلیغات خود به مخاطب از امکانات و تجهیزات روز نیز بهره گیرند.

وی بر ضرورت مقابله با شبهه افکنی و خنثی کردن تبلیغات منفی دشمنان توسط مراکز مشاوره دینی تاکید کرد و افزود: امروز جهان استکبار با امکانات پیشرفته، تبلیغات گسترده ای را علیه دین اسلام به راه انداخته است.

نصرالهی اظهار داشت: در مراکز مشاوره دینی علاوه بر اینکه باید در جهت رفع آسیب‌ها و مشکلات خانوادگی و ارتقای بینش خانواده برنامه ریزی شود ،باید در راستای ارائه مشاوره به دانش آموزان در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی تلاش شود.