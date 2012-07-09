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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

نصرالهی:

ارتباط با مراکز دینی بهترین روش حفظ نسل جوان و مقابله با تهاجم فرهنگی است

ارتباط با مراکز دینی بهترین روش حفظ نسل جوان و مقابله با تهاجم فرهنگی است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان مرکزی بهترین راه برای حفظ نسل جوان و مقابله با تهاجم فرهنگی را ارتباط این قشر با مراکز دینی دانست و افزود: اگر بخواهیم با دشمن در بحث تهاجم فرهنگی مقابله کنیم باید نسل جوان را تربیت دینی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نخستین مرکز مشاوره دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در اراک افزود: تربیت دینی جوانان و ارتباط مستمر این قشر با مراکز دینی از انحرافات فکری و اخلاقی آنان جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر گسترش مراکز تبلیغات علوم دینی در جامعه افزود: این مراکز باید برای رساندن تبلیغات خود به مخاطب از امکانات و تجهیزات روز نیز بهره گیرند.

وی بر ضرورت مقابله با شبهه افکنی و خنثی کردن تبلیغات منفی دشمنان توسط مراکز مشاوره دینی تاکید کرد و افزود: امروز جهان استکبار با امکانات پیشرفته، تبلیغات گسترده ای را علیه دین اسلام به راه انداخته است.

 نصرالهی اظهار داشت: در مراکز مشاوره دینی علاوه بر اینکه باید در جهت رفع آسیب‌ها و مشکلات خانوادگی و ارتقای بینش خانواده برنامه ریزی شود ،باید در راستای ارائه مشاوره به دانش آموزان در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی تلاش شود.

کد مطلب 1646090

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