بهره گیری مناسب از مرزها موجب توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کاشانی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: نگاه صرف امنیتی به مرزهای این استان باعث محدود کردن فرصت های اشتغال، کند شدن روند توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان و کشور در دراز مدت و لطمه زدن به شاخص های اقتصادی می شود.

وی گفت: مسئولان باید با تغییرات در قوانین دست و پاگیر برای خروج کالا از مرزها و اعطای تسهیلات کم بهره به فعالان این عرصه زمینه شکوفایی اقتصاد سیستان و بلوچستان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تجار بومی خارج از کشور تمایل دارند در سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری کنند، افزود: متاسفانه قوانین سخت مرزی باعث شده است تجار بومی خارج از کشور تمایل چندانی به انجام فعالیت های اقتصادی در این استان نشان ندهند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فعالان اقتصادی باید از فرصت همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان، داشتن مرزهای آبی و دسترسی به آبهای آزاد با هدف توسعه مبادلات کالا و رونق اقتصادی بهره گیرند.

وی گفت: نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی با تشکیل مجمع نمایندگان، تسریع در اجرای پروژه ها، برنامه های عمرانی و پیگیری معضلات کلان استانی را در اولویت کاری خود قرار داده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم افزود: صاحبان سرمایه بومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه های اجرایی و مردم سیستان و بلوچستان می توانند با تلاش مضاعف و سرمایه گذاری در استان و استفاده از تولیدات داخلی بسیاری از عقب ماندگی های این منطقه را جبران کنند.

حامد علی مبارکی اظهار داشت: استفاده بهینه از توانمندی ها و فرصت های زیاد سرمایه گذاری در این منطقه سبب توسعه سیستان و بلوچستان شده که مسئولان اقتصادی باید مطابق با این توانمندی ها نقش مهمی در توسعه پایدار استان ایفا کنند.

وی گفت: ارتباط فعالان بخش خصوصی با مسئولان دستگاه های دست اندرکار استان زمینه را برای بهره گیری از تسهیلات بنگاه های کوچک زودبازده، مشاغل خانگی، کسب و کار خرد و چاره جویی برای حل مشکلات آنان در کارگروه های مختلف فراهم می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم افزود: حمایت از بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی اعضای انجمن ها و تشکل های این بخش، نقش موثری در رشد و توسعه پایدار استان خواهد داشت.

نادر میرشکار بیان داشت: شفاف سازی و روان سازی اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی و معدنی، اعطای مشوق ها و حل مشکلات بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی با هدف ترغیب سرمایه گذاران به استفاده بهینه از ظرفیت های استان در بخش های مختلف از مهمترین برنامه های در دست اجرای سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان است.

وی جذب نیروهای اقتصادی متخصص در بخش های مختلف سازمان، جمع آوری و فروش اوراق سهام با خط بودجه و اعتباری خاص و بهبود وضعیت قیمت گذاری کالاهای واحدهای تولیدی داخل استان را از دیگر فعالیت های این سازمان عنوان کرد.

در پایان این مراسم از هشت صنعتگر نمونه، پنج معدنکار نمونه و دو طرح نمونه با اهدای لوح تقدیر شد.