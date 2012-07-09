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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

سهرابی خبر داد:

رسیدگی 4.5 میلیارد ریال موقوفات مازندران

رسیدگی 4.5 میلیارد ریال موقوفات مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف مازندران از رسیدگی بیش از 4.5 میلیارد ریالی موقوفات مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهار داشت: در سه ماهه اول سالجاری مبلغ چهار میلیارد و 664 میلیون ریال از هزینه های موقوفات مازندران مورد بررسی شعبه حسابرسی اداره تحقیق این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: تمامی درآمدهای موقوفات استان اعم از موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی بصورت روزانه از شهرستانهای استان مورد بررسی قرار می گیرد و این امر در اجرای نیات واقفان خیراندیش است.

سهرابی با اشاره به اهمیت این حسابرسی گفت: نظارت بر کار متولیان موقوفات غیرمتصرفی و چه ادارات اوقاف که متولی موقوفات متصرفی و موقوفات بقاع متبرکه هستند کار بسیار مهمی بوده و این نظارت باعث می شود تا هر آنچه که واقف در وقف نامه به عنوان نیّت ذکر کرده است درآمدهای آن هزینه شود.

وی اظهار داشت: بیشتر نیات واقفان برای منفعت اجتماعی بوده و این نشان از اهمیت موقوفات و واقفان به مسائل اجتماعی است و این خدمت خالصانه است که از سوی واقفان صورت گرفته است.

مازندران رتبه دوم تعداد موقوفات کشور را دارد.

کد مطلب 1646122

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