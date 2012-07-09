اختصاص اعتبار برای بیابان زدایی در کاشمر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر،سرپرست فرمانداری کاشمر با اشاره به اینکه میزان بیابان های واقع در جنوب شهرستان 12 هزار هکتار برآورد شده، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای انجام عملیات بیابان زدایی و آبخیزداری در شهرستان شد.

مهدی محمودی با بیان اینکه شغل 85 درصد از مردم شهرستان به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشاورزی مرتبط است، افزود: انجام عملیات آبخیزداری به معنای فراهم شدن زیرساخت لازم برای توسعه این بخش است.

سرپرست فرمانداری کاشمر اظهار داشت: مطالعات این حوزه در بخش کوهسرخ انجام شده و برای اجرا نیازمند تسهیلات است.

اختصاص 78 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به رشتخوار

فرماندار رشتخوار اعتبار تملک دارایی شهرستان در سال 91 را 78 میلیارد و 433 میلیون ریال اعلام کرد.

هاشم جنگی ضمن تاکید بر استمرار تلاش دستگاه های اجرایی در جذب کامل اعتبارات خود در سال 90 ادامه داد: تغییرات عمرانی چشمگیر شهرستان مرهون اهتمام مدیران ادارات در جذب اعتبارات است.

رئیس کمیته برنامه ریزی رشتخوار اولویت سال 91 شهرستان را تکمیل پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و اظهار داشت: در سال جاری تا حد امکان از تعریف پروژه های جدید خودداری می کنیم.

اجرای طرح هادی در 94 درصد از روستاهای زاوه

معاون فرماندار زاوه از اجرای طرح هادی در 94 درصد در روستاهای زاوهخبر داد و گفت: تعریف این طرح برای 4روستای شهرستان به دلیل نرسیدن به حد نصاب جمعیتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

مهدی عباسپور از تعریف این طرح در 68 روستای شهرستان خبر داد و با اشاره به اتمام فاز اول طرح در هفت روستا، اظهار داشت: طرح هادی در 16 روستای دیگر در حال اجراست و بین 10 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون فرماندار زاوه از همکاری ساکنان روستاهای شهرستان در اجرای این طرح تقدیر و اضافه کرد: عدم موافقت برخی مالکان با واگذاری بخشی از ملک خود برای ایجاد فضای سبز روستایی و تعریض کوچه ها از جمله موانع تسریع در اتمام طرح هاست.

رشد 7 درصدی اعتبارات زاوه

فرماندار زاوه ضمن اعلامرشد 7 درصدی اعتبارات زاوه گفت: این اعتبارات در سال جاری 77 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته این میزان 7 درصد رشد داشته است.

محمداسماعیل یعقوب زاده ضمن تشریح مبانی توزیع این اعتبار در سال جاری اظهار داشت: زاوه جزو معدود شهرستان هایی است که مشمول تخصیص اعتبار هوشمندسازی مدارس شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم جذب کامل اعتبارات سال قبل پیش از اتمام سال مالی، تصریح کرد: عملکرد دستگاه های اجرایی در میزان جذب این اعتبارات که شهرستان برای توسعه و عمران به آن نیازمند است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

برگزاری همایش بررسی فرصت ها و چالش های روستای ازغند

فرماندار مه ولات در همایش بررسی فرصت ها و چالش های روستای ازغندگفت:معکوس شدن منحنی رشد روستاها را ناشی از کم توجهی به این مناطق در سال های گذشته دانست.

علی حاجی عرب اظهارکرد: در سال 55، 70 درصد از مردم روستانشین بوده اند که این میزان در حال حاضر به شدت کاهش یافته است.

فرماندار مه ولات تصریح کرد: اتحاد و همدلی اهالی روستا و تعامل آنان با دهیاران و شوراهای اسلامی موجب ثمربخشی تلاش های دولت و تسریع در آبادانی روستاها می شود.

وی تلاش برای رفع مشکلات جامعه روستایی را از اولویت های فرمانداری عنوان و اضافه کرد: توسعه یافتگی روستاها را مساوی با افزایش سطح تولیدات و ارتقای شاخص های اقتصادی شهرستان می دانیم.