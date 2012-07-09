اجرای طرح قرآنی "نور علی نور" در 14 مسجد بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جلسه شورای قرآنی شهرستان بهارستان با حضور یونس نوبخت فرماندار بهارستان به منظور هماهنگی اجرای هرچه پربارتر برنامه های قرآنی در ماه مبارک رمضان برگزار شد.



فرماندار شهرستان بهارستان در این جلسه قرآن را زیربنای دین اسلام و اهل بیت(ع) را مفسران کلام نور دانست و افزود: قرآن کتابی است که انسان را به صراط مستقیم هدایت می کند و خود سازی انسان از تلاوت کتاب الهی آغاز می شود.



یونس نوبخت اظهار داشت: توجه به اهل بیت (ع) کشتی نجات و راهنمای بشریت می باشد و مسئولین وظیفه خطیر تبلغ کتاب الهی، سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) را جهت مقابله با دشمنان و معاندان انقلاب اسلامی به عنوان منبع گرانقدر قرآنی و اهل بیت (ع) عهده دار می باشد.



این مسئول افزود: با مشارکت ادارات فرهنگی طرح قرآنی «نور علی نور» را در چهارده محفل قرآنی در 14مسجد در جهت تبیین روحیه مسجدمحوری، تقویت روحیه قرآنی در آحاد مردم، تشویق و الگوسازی برای جوانان در سطح شهرستان بهارستان اجرا خواهیم نمود.



وی اجرای طرح فوق را در قالب برگزاری مسابقات قرآنی در سطوح مختلف سنی ویژه بانوان و آقایان، مسابقات بزرگ حافظان کوچک ویژه سنین 4 الی 7 سال، روخوانی و روانخوانی، حفظ قرآن و همچنین اجرای طرح مبلغات در راستای تقدیر و تشکر از خواهران مبلغه و تشویق اساتید موفق دانست.



نوبخت طرح تجلیل از نخبگان فرهنگی، قرآنی، علمی و پژوهشی جوانان، برگزاری نمایشگاه قرآنی، ایجاد سایت خبری شورای قرآنی و تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز مذهبی و فرهنگی در شهرستان بهارستان را از دیگر اهداف طرح اعلام کرد.

اطلاعیه اداره تعاون بهارستان برای متقاضیان تأسیس کاریابی خصوصی



متقاضیان ایجاد کاریابی (اعم از عمومی و خصوصی) جهت کسب مجوز فعالیت با همراه داشتن مدارک (ذیل) به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان به آدرس گلستان، صالح آباد، نبش خیابان شهید کشوری مراجعه کنند.

ضوابط تشکیل کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) در حوزه عملکرد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان مطابق با ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال1387 اعلام شده است.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران تدین به یکی از ادیان رسمی کشور، داشتن حداقل سن 30 سال تمام، نداشتن سابقه کیفری موثر به تایید مراجع ذیصلاح، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی از جمله این شرایط است.