دومین شهر بزرگ خراسان شمالی تنها یک جایگاه CNG فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه عصر صف طویل خودورها در مسیر منتهی به جایگاه CNG کمربندی شهید حسین نژاد مشکلاتی را برای مردم و خودروهای عبوری به وجود آورده بود.

مدتی است که یکی از دو جایگاه CNG شهرستان شیروان به علت مشکلات فنی تعطیل شده و این امر سبب به وجود آمدن صف طولانی خودروها در جایگاه CNG واقع در کمربندی شهید حسین نژاد جهت سوختگیری شده است.

در حال حاضر تنها جایگاه CNG فعال شیروان دارای چهارسکوی سوختگیری بوده و در حالی که یکی از این سکوها به طور دائم خراب است، یک سکو نیز برای سوختگیری خودروهای عمومی اختصاص یافته است.

در شرایطی که تنها سه نازل در قالب دو سکو برای سوختگیری تعداد بسیار زیاد خودروهای دوگانه سوز شهرستان شیروان وجود دارد، فرا رسیدن فصل تابستان و تردد مسافران مشکلات سوختگیری را چند برابر کرده و موجب نارضایتی راننده‌ها شده است.

علی ابراهیمیان یکی از رانندگان تاکسیهای عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با تعطیل شدن جایگاه شهرک امام (ره)، مدت زمان زیادی را در صف گاز می‌گذرانیم که این امر سبب اتلاف زمان و ضرر اقتصادی فراوانی می‌شود.

وی افزود: معطل شدن رانندگان خودروهای عمومی در صف گاز سبب می‌شود شهروندانی که قصد جابجایی با وسایل نقلیه عمومی در داخل شهر را دارند نیز دچار مشکل شوند.

امید عظیمی یکی از رانندگان شخصی حاضر در محل نیز اظهار داشت: گاهی اوقات مدت زمانی بیش از یک ساعت در صف گاز هستیم و این موضوع برنامه روزانه ما را دچار مشکل کرده است.

وی ضمن درخواست از مسئولین برای راه اندازی و افتتاح سریع‌تر جایگاه جدید CNG افزود: در حال حاضر در این جایگاه به علت تعداد بالای خودروها فشار گاز نیز به شدت کاهش پیدا کرده و عملیات سوختگیری به درستی انجام نمی‌شود.

عملیات ساخت سومین جایگاه CNG شهرستان بیش از یک سال است که آغاز شده و احداث ساختمان و نصب دستگاه‌های مورد نیاز آن نیز انجام شده است.

به نظر می‌رسد مردم شیروان برای رهایی از صف‌های طولانی گاز، باید منتظر افتتاح جایگاه جدید CNG شده و علاوه بر آن امیدوار باشند جایگاه‌های فعلی شیروان نیز بنا به هر دلیلی غیرفعال نشوند.