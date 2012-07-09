سرانه فضای سبز بجنورد از میانگین کشوری بالاتر است

عباسعلی مهمان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر سرانه فضای سبز در بجنورد با ازای هر نفر 10 مترمربع برآورد شده است.

وی با بیان اینکه میانگین سرانه فضای سبز شهری در کشور حدود 9 مترمربع است، اظهار داشت: بر این اساس سرانه فضای سبز در بجنورد از میانگین کشوری آن بالاتر است.

مهمان دوست اظهار داشت: در سال گذشته حدود چهار هکتار به مساحت فضای سبز شهر بجنورد افزوده شد و این موضوع سرانه فضای سبز این شهر را با افزایشی 3.1 درصدی به 10 متر رساند.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز افتتاح بوستان تیزهوشان سبب افزایش 4 هزار و 500 مترمربع فضای سبز به مساحت کل فضای سبز بجنورد شد.

این مسئول تصریح کرد: بر این اساس در حال حاضر میزان کل فضای سبز بجنورد به حدود 211 هکتار افزایش یافته و این میزان نیز همچنان در حال افزایش است.

وی افزود: البته میانگین سرانه فضای سبز در کشور با سرانه استاندارد آن متفاوت بوده و بجنورد هنوز با سرانه استاندارد فضای سبز اندکی فاصله دارد.

مهمان دوست تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرانه متعارف و قابل قبول برای فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران بین 7 تا 12 مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: البته این میزان در مقایسه با شاخص تعیین شده و استاندارد جهانی آن که 20 الی 25 مترمربع برای هر نفر تعریف شده، کمتر است.

مهمان دوست اضافه کرد: در شهرهای ایران سرانه استاندارد فضای سبز با توجه به ویژگی‌های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی تعریف می‌شود که این میزان برای بجنورد 12 متر تعیین می‌شود.

رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز بجنورد تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز بجنورد از میانگین کشوری آن بالاتر بوده و فاصله چندانی نیز با استاندارد تعریف شده آن ندارد.