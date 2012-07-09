دولت تصمیمات مجلس برای حل گرانی را عملی کند/ واکنش به تعارض ارشاد و حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در حاشیه جشنواره بین المللی کاریکاتور وال استریت که عصر امروز دوشنبه در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل گرانی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: ما از هر اقدامی در جهت همکاری و آگاهی از دیدگاه های دو طرف برای حل مشکلات جامعه بخصوص گرانی ها استقبال می کنیم.

وی افزود: امیدواریم تشکیل این کمیته مشترک بتواند مفید باشد و بتواند به دولت و مجلس در تصمیم گیری بهتر کمک کند.

رئیس موقت فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین در خصوص راهکار مجلس برای مقابله با گرانی های فزاینده در بازار گفت: مجلس باید تلاش کند با پیدا کردن راهکارهای مناسب مشکل گرانی را علاج کند البته باید توجه داشت قانون گذاری هایی که در مجلس انجام می شود معمولا آثار درازمدت دارد در حالی که دولت باید با مدیریت صحیح و نظارت از نزدیک صحنه اقتصادی کاری کند که این تصمیم‌گیری‌ها آثار کوتاه مدت نیز داشته باشد و نتایج فوری به بار آورد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه مجلس می تواند با اطلاع از واقعیت ها در قانون بودجه و بعضی جهات زیرسازی های مناسبی انجام دهد، تصریح کرد: انجام درست این زیرسازی ها موجب می‌شود تا بستر صحیح برای تصمیم گیری بوجود آید.

حدادعادل همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تصویب یک دهم درصد از بودجه کل کشور برای خرید آثار هنری گفت: متاسفانه در بودجه سال 91 این موضوع حذف شد و نمایندگان مجلس نهم باید سعی کنند قانونی جداگانه خارج از بودجه به تصویب برسانند تا لازم نباشد سال به سال محتاج استدلال برای تصویب این یک دهم باشیم.

وی افزود: انشاءالله بنده با همکاری دوستانم در کمیسیون فرهنگی صحبت می کنم تا زمینه مطرح شدن این قانون هر چه سریعتر فراهم شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اختلاف های بوجود آمده میان حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه اکران برخی فیلم های سینمایی اضافه کرد: همیشه اینطور بوده است و این اختلافات چیز جدیدی نیست. از وقتی که یادمان است اینطور بوده است که حوزه هنری و وزارت ارشاد سلیقه متفاوتی داشتند.

حدادعادل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکار شما برای حل اختلاف میان وزارت ارشاد و حوزه هنری چیست؟ گفت: شاید راهکار کوتاه مدت فوری نداشته باشد. حوزه هنری برای این ایجاد شده است تا با توجه به مبانی انقلاب اسلامی در جامعه تحول ایجاد کند در حالی که وزارت ارشاد باید مقداری واقعیت ها را مدیریت کند و مقداری هم به سمت تحول برود. این دو رویکرد گاهی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.