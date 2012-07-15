افزایش زاد و ولد کوچکترین قوچ دنیا/ لارستان مامنی برای قوچ مینیاتوری

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق حفاظت شده همواره به عنوان زیستگاهی امن برای زیست و زادوولد حیات وحش محسوب می شده است.

این مناطق مهم علاوه بر مزیتهای علمی که دارد شرایط را برای توسعه گردشگری حیات وحش نیز مهیا می سازند.

یکی از این مناطق مهم منطقه حفاظت شده هرمود لارستان است."هرمود" در 40 کیلومتری شرق لارستان در جنوب شرق فارس و جنوب رشته کوههای زاگرس قرار گرفته است. این منطقه در مرز مشترک استانهای فارس و هرمزگان قرار داشته و به علت شرایط خاص اکولوژیکی و اقلیمی گرم و خشک از گونه های گیاهی و جانوری خاص مناطق گرمسیری همچون قوچ لارستان، جبیر، هوبره و گربه شنی و... بهره مند است.

کوچکترین قوچ دنیا نیز در هرمود لارستان زندگی می کند که در سال 53 به علت اهمیت حضور این گونه حدود 150 هزار هکتار از آن به عنوان منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.

این نوع قوچ در دنیا فقط در هرمود لارستان یافت می شود که زیستگاه آن حدود هفت هزار هکتار است. این قوچ در دامنه کوه های کم ارتفاع زیست می کند و جفتگیری آن نیز از اوایل مهرماه آغاز و تا فروردین ماه نیز زایمان می کند.

این نوع قوچ جزو گونه های آندمیک محسوب می شود و جثه ریزی نیز دارد. این قوچ دارای وزنی حدود 40 کیلوگرم است و شاخهای آن نیز بیش از 75 سانتیمتر نیست.

این گونه ریزترین قوچ دنیا به حساب می آید و به آن قوچ مینیاتوری نیز می گویند.

رئیس محیط زیست شهرستان لارستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر وضعیت زاد و ولد کوچکترین قوچ دنیا در منطقه لارستان خوب بوده و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

احمد دلاور با بیان اینکه آمار سرشماری این گونه از اواخر ماه رمضان آغاز می شود، افزود: طی مدت اخیر اقدامات زیادی برای حمایت از این گونه شاخص در منطقه انجام شد به گونه ای که شاهد افزایش زاد و ولد کوچکتیرن قوچ دنیا هستیم.

وی بیان کرد: البته کمابیش برخی از افراد متخلف نسبت به شکار این گونه شاخص در منطقه اقدام می کنند که در این راستا اقداماتی انجام شده و با شکارچیان خاطی برخورد شده است.

قوچ مینیاتوری

رئیس محیط زیست شهرستان لارستان در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از این گونه نادر بیان کرد: در گذشته یک پاسگاه نیمه تعطیل در اطراف منطقه وجود داشت که در حال حاضر با تامین نیرو این پاسگاه فعال شده و شرایط برای شکارچیان غیرمجاز ناامن شده است.

وی در رابطه با وضعیت علوفه برای کوچکترین قوچ دنیا اظهار داشت: حدود دو الی سه تن علوفه در منطقه هرمود لارستان برای این گونه توزیع شده و هیچگونه مشکلی در خصوص تامین علوفه وجود ندارد.

دلاور در ادامه خواستار تامین نیروی انسانی برای حفاظت از این منطقه شد و گفت: در حال حاضر تنها مشکلی که وجود دارد کمبود نیروی انسانی است زیرا با وجود تامین تعدادی نیرو همچنان در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز در این رابطه گفت: در گذشته با انجام تحقیقات بر روی کروموزوم این گونه مشخص شده که کوچکترین قوچ دنیا است.

محسن جعفری نژاد افزود: در گذشته زیستگاه های دیگری برای این گونه شناسایی شده اما در حال حاضر کوچکترین قوچ دنیا فقط در لارستان است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای حمایت از این گونه بیان کرد: طی مدت اخیر علاوه بر ایجاد پاسگاه برای حمایت از این گونه آبشخورهایی نیز در منطقه ایجاد شده و علاوه براین اقدامات دیگری نیز انجام شده است.