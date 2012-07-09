نمایشگاه انواع چادرهای اسلامی در جنوب تهران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه پورنظری با اشاره به این مطلب گفت: به مناسبت روز ملی حجاب و عفاف، 21 تیرماه نمایشگاه انواع چادرهای اسلامی در فرهنگسرای ولاء برپا می شود و کارگاه های آموزشی متنوعی با عناوین همسرداری، فرزندپروری،کاهش آسیب پذیری بانوان، مدو لباس اسلامی از تاریخ 15 تیرماه در سطح محلات و مجموعه شهربانو برگزار شده است که همچنان تا 21 تیرماه ادامه دارد.

وی به برپایی اردوهای تفریحی و آموزشی ویژه بانوان سطح منطقه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بامشارکت سازمان فرهنگی و هنری برگزاری اردوی تفریحی برای 500 نفر از بانوان فعال و رابط شورایار این منطقه به مقصد بوستان پردیسان بانوان پیش بینی شده است.

مسئول اداره بانوان شهرداری منطقه 20 تهران در ادامه به برپایی همایش بزرگ حجاب و عفاف با مشارکت خانه شهریاران جوان نیز اشاره کرد و یادآور شد: این همایش در تاریخ 20 تیرماه در فرهنگسرای ولاء برگزار می شود.

نمایشگاه گل نرگس در شهرستان پیشوا گشایش یافت

نمایشگاه گل نرگس شامل آثار هنرمندان معلول شهرستان پیشوا به منظور شناسایی هنرمندان و توانایی های آنان در تربیت معلم زینبیه پیشوا گشایش یافت و هنرمندان معلول شهرستان آثار خود را در معرض دید علاقه مندان قرار دادند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در حاشیه این مراسم گفت: در این نمایشگاه که پنج روز ادامه دارد، معلولان مجتمع توانیابی موسی بن جعفر(ع)، افراد تحت پوشش کمیته امداد، دارالایتام و بسیجیان پایگاه بسیج موسی بن جعفر (ع) و حوزه حضرت زینب (س) شرکت دارند.

امیرحسین طاهری گفت : در نمایشگاه گل نرگس پیشوا، 80 نفر از معلولان شهرستان آثار هنری خود را در معرض دید علاقه مندان قرار دادند که این آثار در زمینه های صنایع دستی، معرق، سیاه قلم، نقاشی، تابلوهای سه بعدی، تابلو فرش، گلیم، سفال، گل سازی کریستال، عکاسی و خوشنویسی است.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری چنین نمایشگاه هایی، گامی مؤثر در اعتلای نگرش افراد سالم اجتماع نسبت به توانایی ها واستعدادهای معلولان برداشته شود.

اجرای 25 اصلاح هندسی معابر در جنوب تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 15 تهران از اجرای 25 مورد اصلاح هندسی در جنوب تهران خبر داد و گفت: این موارد با هدف تسهیل در تردد خودروها در سطح محدوده منطقه طی سال گذشته صورت گرفته است.

سید جلال حسینی اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه 15 از منظر حمل و نقل و ترافیک به عنوان دروازه جنوب شرق تهران محسوب می‌شود، در تمام ساعات شبانه ‌روز حجم بالایی از ترافیک با تنوع بالای وسیله نقلیه اعم از سبک و سنگین را هدایت می‌ کند؛ از طرفی به جهت واقع شدن شهرک‌های اقماری در اطراف این منطقه و جمعیت شناور بالا، حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه در سال 90 اقدامات متعددی را در راستای رفاه حال شهروندان و کاهش بار ترافیکی به اجرا درآورده است.

حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 15 در اجرای پروژه‌های مهمی که در سطح منطقه توسط سایر معاونت‌ها یا حوزه مرکز اجرا شده نظیر پروژه‌های بزرگراهی امام علی (ع) و تقاطع غیرهمسطح، دولت‌آباد و تقاطع غیرهمسطح، راه‌اندازی خط 6 متروی تهران، تعریض پل تسمه نقاله، احداث و تکمیل بزرگراه شهید شوشتری و تقاطع غیرهمسطح مشارکت داشته است.

قهرمان تنیس با ویلچر پاکدشتی بار دیگر افتخار آفرید

اکبر قربانی قهرمان پاکدشتی تنیس با ویلچر کشورمان که تاکنون افتخارات بسیاری در عرصه ورزشی جانبازان و معلولان کشور به دست آورده، توانست در مسابقات قهرمان کشوری این رشته مقام سوم را از آن خود کند.

این مسابقات با شرکت 32 نفر از سراسر کشور برگزار شد که در دو بخش انفرادی و تیمی جریان داشت که در بخش تیمی، آذربایجان‌شرقی توانست عنوان نخست را به خود اختصاص دهد و تیم تهران که اکبر قربانی ورزشکار پاکدشتی نیز جزو آن بود، بر سکوی دوم قرار گرفت و خراسان‌رضوی نیز عنوان سوم را کسب کرد و در بخش انفرادی نیز اکبر قربانی ورزشکار شایسته پاکدشت به مقام سوم رسید.

وی با اشاره به هزینه 3 میلیون تومانی بابت شرکت در مسابقات جهت کسب امتیاز برای حضور در پارالمپیک، خواستار حمایت بخش دولتی و خصوص از ورزشکاران شد و گفت: با توجه به استعدادی که در میان ورزشکاران معلول و جانباز وجود دارد، به طور حتم در صورت حمایت مالی برای کشور در پارالمپیک افتخارآفرین می ‌شوند.

توزیع 10 هزار کیسه قابل بازیافت درمیادین میوه و تره بار جنوب تهران

رئیس اداره محیط زیست شهرداری منطقه 20 با اشاره به این خبر گفت: همزمان با روز بدون نایلکس، 10 هزار کیسه پارچه ای و نایلون قابل بازیافت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه شهروند این منطقه توزیع می شود.

امید طاهریان فرهنگ سازی و جلب مشارکت شهروندان را از مهمترین اهداف این اقدام برشمرد و یادآور شد: آموزشهای گروهی، اجرای نمایش های خیابانی،‌ توزیع بروشور و ارسال پیامکهای مرتبط از جمله برنامه هایی است که همزمان با روز بدون نایلکس در اماکن پرتردد این منطقه انجام می شود.

هدف از نامگذاری روز 21 تیرماه به نام روز بدون نایلکس، ارتقای سطح آگاهی شهروندان در زمینه مضرات بهداشتی و محیط زیستی استفاده از کیسه های پلاستیکی بوده و این در حالی است که فرهنگ سازی و هشدار نسبت به مضرات ظروف پلاستیکی یک بار مصرف پلیمری، موجب ترغیب شهروندان به استفاده از روشهای جایگزین نظیر استفاده از سبد خرید کالا، کیسه های پارچه ای وظروف ساخته شده از الیاف گیاهی می شود.