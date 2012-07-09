هوشمند سازی 1500 مدرسه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی شیری در جلسه مدیران مدارس شهرستان بهشهر گفت: رویکرد آموزش و پرورش حیاط طیبه است و ما باید خودمان را به سمت خدا ببریم.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه باید در تربیت بچه ها بیشتر تلاش کنیم، اظهار داشت: امکانات تجهیزات آموزشی داشتن خیلی خوب است اما اگر تمام امکانات را داشته باشیم ،نمی توانیم بعضی از مشکلات را حل کنیم.

وی افزود: دستگاه تعلیم و تربیت در آستانه تحولی عظیم، موثر، ماندگار و ایجاد نظام آموزشی جدید قرار گرفته لذا اجرای موفقیت آمیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند همگرایی و توجه همه ارکان اعم از معلمان، مسئولان، اولیای دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه برای رسیدن به جامعه متعالی و تربیت دانش آموزانی با تربیت دینی، ایرانی و اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه هزار و 802 کلاس پایه ششم برای تحصیل 40 هزارو 484 دانش آموز آماده شده، تصریح کرد: تمامی امکانات برای استقرار این نظام آموزشی و هوشمند سازی نمودن این مدارس در مدارس فراهم است.

شیری افزود: آموزش ضمن خدمت معلمان پایه دوم و ششم ابتدایی با توجه به تحولات در کتب درسی آغاز شده است.



معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه امسال هزار و 500 مدرسه استان هوشمند خواهد شد، افزود: هوشمند سازی مدارس عزم همگانی را طلب می کند و همه دستگاهها باید در این مهم به آموزش و پرورش کمک کنند.