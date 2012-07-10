نشست شورای اداری ماسال 200 مصوبه داشت/ 24 دهیاری خودکفا در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی تامین اعتبار و تسریع در اجرای طرح گازرسانی به 43 روستا، اختصاص هفت میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای برق رسانی، تسریع در ساخت شهرک دامپروری، برق رسانی به منطقه گردشگری اولسبلانگاه و اختصاص اعتبار برای اجرای چندین طرح راهسازی و آبرسانی روستایی از مهمترین مصوبات شورای اداری ماسال عنوان کرد.

وی همچنین تسریع در اجرای طرح عمرانی و بررسی مسایل و مشکلات مردم به ویژه قشرهای کم درآمد را از مهترین اهداف سفر خود و مدیران دستگاههای اجرایی به شهرستانها اعلام کرد.

استاندار گیلان گفت: ماسال از نظر اقتصادی به ویژه در بخش گردشگری و کشاورزی توانمندیهای زیادی دارد که با برنامه ریزی بهتر روند آبادانی در این شهرستان سرعت بیشتری می گیرد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست شورای اداری ماسال خواستار تسریع در روند گازرسانی به روستاها بویژه روستاهای محروم این شهرستان شد.

محمود شکری در ادامه از واگذاری شش هزار هکتار اراضی ملی مناطق ییلاقی این شهرستان را برای اجرای طرحهای گردشگری به بخش خصوصی خبر داد.

افزایش 2.5 برابری توزیع مرغ در گیلان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اعلام کرد: توزیع مرغ به قیمت هر کیلو چهار هزار و 700 تومان که از هفته گذشته آغاز شده بود، دو و نیم برابر شده است. هفته گذشته روزانه 40 تن مرغ در گیلان توزیع می شد.

مجید زیرک افزود: انعقاد قراردادهای جدید با تعاونی های تولید مرغ در گیلان باعث شده که روزانه 100 تن مرغ در استان توزیع شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا پایان هفته روند توزیع مرغ در استان به حالت عادی برگردد، نیاز روزانه گوشت مرغ در گیلان 120 تن است.

بازپس گیری 63 هزار متر مربع از عرصه های طبیعی آستارا از متصرفان

رئیس منابع طبیعی آستارا به بازپس گیری 63 هزار متر مربع از عرصه های طبیعی این شهرستان از متصرفان خبر داد و گفت: این عرصه ها را 19 متصرف با سیم خاردار و پرچین محصور کرده و کلبه ساخته بودند.

سهیل توکلی با اشاره به اینکه متصرفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: آستارا چهار هزار و 500 هکتار جنگل و مرتع دارد.

افزایش تعداد قرقاول درگیلان

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: حفاظت سخت گیرانه از زیست گاههای قرقاول در استان و صادر نکردن پروانه شکار باعث شده تا جمعیت این گونه در شش سال گذشته یک و شش دهم درصد بیشتر شود.

امیر عبدوس تعداد قرقاول در گیلان از شش هزار و 380 طاقه در سال 85 به شش هزار و470 طاقه در سال 91 رسیده که در این شش سال 90 طاقه به تعداد قرقاولهای استان اضافه شده است.

این آمار بر اساس سرشماری قرقاول که از هفدهم فروردین تا پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در 78 زیستگاه عمده این پرنده صورت گرفته بدست آمده است.

قرقاول بزرگترین گونه از تیره ماکیانه که در جنگلهای مرطوب، بوته زارهای تمشک و گاه درختان پهن برگ زندگی می کنند، جمعیت این گونه منحصر بفرد به دلیل شکار بی رویه و تخریب زیستگاهها در سه دهه گذشته رو به کاهش گذاشته است.

قطع ارتباط تلفنی فومنی ها در اثر تخریب غیراصولی

رئیس مخابرات فومن گفت: بی توجهی به اصول ایمنی تخریب و هماهنگی نشدن با مخابرات باعث شد تا کارگران فیبر نوری را قطع کنند.

شمسی پور افزود: از ساعت یازده صبح تا سه و نیم بعد از ظهر دیروز تلفن ثابت، همراه و اینترنت شهروندان فومنی قطع بود که با تلاش کارکنان مخابرات این مشکل پس از چهار و نیم ساعت تلاش رفع شد.

رئیس مخابرات فومن ادامه داد: افرادی که باعث بروز این مشکل شدن به مراجع قضایی معرفی می شوند.