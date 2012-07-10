خلاقیت در بسته بندی صنایع دستی کشور به کار گرفته شود

محمد شهامت پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسته بندی باید به گونه ای باشد که سبب جذب مشتری و اطلاعات مورد نیاز را به مشتری منتقل کند و این امر باید به گونه ای باشد که مشتری را مجبور به خرید کالا کند.



وی افزود: در امر بسته بندی باید حمل و نقل و نگهداری سازگار با کالا مد نظر قرار گیرد و هنگام استفاده در خدمت مصروف باشد.



وی با اشاره به اینکه رعایت تمام این موارد در فروش کالا موثر است، اضافه کرد: بسته بندی در کنار کالا قرار دارد و قرار نیست بسته بندی کالا را تحت شعاع قرار دهد بلکه باید در شان محصول باشد.



وی تصریح کرد: در خصوص آثار هنری و تک باید یک بسته بندی درخور طراحی کرد و با توجه به اینکه صنایع دستی مادر صنایع دیگر است در امر بسته بندی حرفی برای گفتن دارد.



وی افزود: بسته بندی صنایع دستی با کالاهای صنعتی دیگر تفاوت چشمگیر دارد و قابلیت کپی کردن آن به آسانی مقدور نیست.



وی افزود:‌ در امر بسته بندی باید نگاهی نو و متفاوت داشته ایم و انتخاب عناصر، مصالح، تکنیک بسته بندی، طراحی، عوامل موثر فیزیکی و فناوری و خلاقیت بسیار مهم است.



وی با تاکید بر اینکه کپی برداری از محصولات صنایع دستی نباید ادامه دهیم و قیمت مناسب، اضافه کرد:‌ بسته بندی گران که تناسبی با قیمت کالا ندارد نباید صورت گیرد.

