پست بانک نماینده قم در لیگ برتر کبدی بانوان کشور شد

محمدعلی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانند سال گذشته تمامی نمایندگان هیئت کبدی استان قم با نام پست بانک و حمایت های این نهاد در مسابقات لیگ ها و قهرمانی کبدی کشور به مصاف حریفان خود خواهند رفت.



وی ادامه داد: بعد از حضور تیم کبدی پنج نفره مردان قم در مسابقات لیگ باشگاه های کشور که مرحله مقدماتی آن در یزد برگزار شد، اکنون کبدی کاران قم در بخش بانوان نیز در قالب تیم پست بانک آماده اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور هستند.



علاقمندان بسیار زیادی در قم جذب این رشته ورزشی شده اند



دبیر هیئت کبدی استان قم با اشاره به وضعیت کبدی بانوان قم، تصریح کرد: با وجود اینکه کبدی در قم سابقه خیلی طولانی در مقایسه با سایر رشته های ورزشی ندارد اما علاقمندان بسیار زیادی جذب این رشته ورزشی شده اند و این رشته هم در بخش آقایان و هم در قسمت بانوان در سال های اخیر در عرصه قهرمانی کشور حضور موفقی داشته است.



وی با اشاره به حضور سه تیم کبدی قم در لیگ های برتر کبدی مردان و بانوان کشور، ادامه داد: در حال حاضر سه تیم به نمایندگی از کبدی قم در مسابقات لیگ های برتر کبدی ساحلی باشگاه های کشور حضور دارند که دو تیم آنها در رشته های سالنی و ساحلی در بخش آقایان و یک تیم در لیگ برتر بانوان شرکت می کند.



دبیر هیئت کبدی استان قم بیان داشت: با وجود برخی محدودیت ها، دختران و بانوان فعال در این رشته ورزشی در شهر مقدس قم با علاقمندی در برنامه های آموزشی و تمرینات برنامه ریزی شده شرکت کرده و به کار خود ادامه می دهند.



بخش بانوان هیئت کبدی کارهای بسیار خوبی برای توسعه این رشته انجام داده است



وی اضافه کرد: در کنار تلاش هایی که در هیئت کبدی برای رشد و توسعه ورزش کبدی در بین بانوان قمی انجام می پذیرد، بخش بانوان هیئت کبدی کارهای بسیار خوبی برای توسعه این رشته انجام داده است، از جمله اینکه در تعامل با آموزش و پرورش استان قم نیز سعی شده است از ظرفیت و توانمندی موجود طرفین، برای شناسایی استعدادهای کبدی در بین دختران دانش آموز بهره برداری مفیدی صورت بگیرد.



رجایی عنوان داشت: تمامی این تلاش ها سبب شده است تا قم در کبدی یکی از استان های موفق کشور و در کبدی بانوان یکی از تیم های قوی مسابقات لیگ و قهرمانی کشور را داشته باشد، تیمی که اکنون نیز آماده اعزام به مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور است.



وی اضافه کرد: امسال کبدی بانوان قم رقابت های رده سنی جوانان و همچنین پیکارهای لیگ برتر کبدی سالنی بانوان باشگاه های کشور را در پیش دارد و امیدوارم بیشتر از گذشته بانوان کبدی کار حضور موفقی در مصاف با رقبای خود از استان های مختلف داشته باشند.



همدان میزبان بانوان کبدی کار کشور



رجایی در ادامه با بیان اینکه رقابت های مرحله مقدماتی کبدی سالنی بانوان باشگاه های برتر کشور از چهارشنبه بیست و یکم تیرماه در همدان برگزار می شود، یاد آور شد: در این رقابت ها 15 مدعی صعود در قالب تیم های هیئت همدان، هیئت کرمانشاه، هیئت زنجان، هیئت مرکزی، هیئت قزوین، هیئت سمنان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، پست بانک قم، هیئت ایلام، هیئت یزد، هیئت آذربایجان شرقی، هیئت البرز، هیئت خراسان رضوی، هیئت آذربایجان غربی و هیئت فارس برای کسب شش سهمیه صعود به مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



دبیر هیئت کبدی استان قم یاد آور شد: این رقابت ها در گروه دوم مقدماتی در همدان در حالی برگزار می شود که پیش از این تیم‌های کبدی بانوان نیوساد رشت، خوزستان، سیستان وبلوچستان، اصفهان، بوشهر و گلستان از گروه اول مقدماتی به مرحله نهایی لیگ برتر کبدی بانوان کشور راه پیدا کرده بودند.



وی عنوان داشت: از سوی دیگر بر اساس برنامه ریزی انجام شده در فدراسیون کبدی کشورمان، دیدارهای مرحله نهایی لیگ برتر با رقابت تیم‌های صعود‌کننده از گروه‌های دو گانه از 27 تا 30 تیرماه به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.