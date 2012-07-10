حجت الاسلام جعفر شجونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پوست اندازی در جامعه روحانیت مبارز و حضور اعضای جدید در این تشکل اظهار داشت: جوانگرایی در جامعه روحانیت مبارز لازم و ضروری است و اکثر اعضاء با این رویه موافق هستند، ضمن آنکه پوست اندازی باید در در همه احزاب ازجمله احزاب باسابقه همچون جامعه روحانیت مبارز، حزب موتلفه اسلامی و جامعه وعاظ انجام شود.

وی در ادامه اعلام کرد: جلسه شورای مرکزی روحانیت مبارز امشب برگزاری می شود و به احتمال بسیار زیاد اعضای جدید در این جلسه انتخاب می شوند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره اینکه چه افرادی نامزد عضویت در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز شده اند گفت: 10 نفر آمادگی خود را برای عضویت در این تشکل روحانی اعلام کرده اند که با رای گیری اعضا، این افراد انتخاب می شوند.

شجونی در پاسخ به این سوال که این ده نفر چه افرادی هستند؟ گفت: نمی توانم نام آنها را اعلام کنم، پس از رای گیری مشخص و اعلام می شود.

این فعال سیاسی همچنین از تعیین سخنگوی جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه امروز شورای مرکزی خبر داد و گفت: در جلسه امشب نیز تعیین سخنگوی جدید در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر ، پیش از این احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز بود که در پی انتخاب به عنوان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از این سمت استعفا داد.