به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته دایمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع مجالس آسیایی که امروز سه شنبه در تهران درحال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت: همکاری‌های پارلمانی در آسیا با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر آن از لحاظ تنوع فرهنگی و منابع انرژی و وسعت سرزمینی و نیروی کار جوان و متخصص می‌تواند نقش اساسی در توسعه پایدار اقتصادی و گسترش همگرایی و تقویت صلح و دوستی ایفا کند.

وی گفت: در این صورت آسیا سهم واقعی خود را در حل و فصل مسایل جهانی و منطقه‌ای به عهده خواهد گرفت و مانع دخالت و نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواهد شد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بنابراین مجمع مجالس آسیایی به عنوان فراگیرترین و مردمی‌ترین نهاد در آسیا نقش حیاتی در ایجاد همکاری برای مبارزه با فقر و فساد، مقابله با قاچاق مواد مخدر، حفظ و ارتقا حقوق بشر و به خصوص حقوق کارگران مهاجر و بسط حقوق زنان و تسهیل مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها، توسعه همکاری های عملی و فرهنگی به عهده دارد.

تبادل تجربیات و بهره‌مندی از نمونه‌های موفق در این زمینه‌ها راهکار مناسبی برای تقویت همکاری‌های پارلمانی است.

وی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخرد در آسیا تاکید کرد: مواد مخدر یکی از پدیده‌های شوم دوران معاصر است که چنان سلامت مادی و معنوی جوامع را به خطر انداخته که برای کنترل و مهار آن به اقدامات جمعی جهانی نیاز است.

ابوترابی گفت: همان گونه که گسترش این پدیده خطرناک مرزهای کشورها را در نوردیده است، لازم است کشورها با هماهنگی و همکاری جدی با این بلای مدرن مقابله کنند. مجمع مجالس آسیای می‌‌تواند با ایجاد هماهنگی در سطوح قانون گذاری و نیز تدوین سیاست‌های کنترل تولید و جلوگیری از توزیع مواد، نقش اساسی در مقابله با قاچاق مواد مخدر ایفا کند.

وی در خصوص رعایت حقوق کارگران مهاجر در آسیا نیز گفت: آسیا از لحاظ نیروی کارگر ماهر نیمه ماهر رتبه اول جهان را داراست. مهاجرت این نیروی عظیم درون آسیا یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصاد یاست. متاسفانه خلاء های قانونی در مورد حقوق کارگران مهاجر در برخی کشورها، زمینه ظلم و تعدی نسبت به این قشر زحمتکش را فراهم آورده است.

وی افزود: مجالس آسیایی باید با قدردانی از زحمات این نیروهای موثر به تدوین سیاست‌ها و راهکارهای ضروری جهت حفظ و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر همت گمارد و مانع از اعمال تبعیض و پرداخت دستمزدهای پایین و اشتغال در مشاغل خطرناک و بدون تامین‌های لازم گردد. کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست هر دو از مزایای این مبادله بهره مند می شود بنابراین باید با هماهنگی یکدیگر جانب حق و عدل را رعایت کرده و به تدوین ساز و کارهای قانونی ضروری جهت تداوم این همکاری اقدام کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری کمیته کاری "رعایت حقوق کارگران مهاجر" در شهر سلو در شهریور ماه سال گذشته سپاسگزاری کرد و گفت:‌ پیش نویس قطعنامه‌ای که در این جلسه تهیه شده چارچوب مناسبی برای تقویت و احترام به حقوق کارگران مهاجر در آسیا است.

وی در خصوص موضع ارتقای جایگاه زنان در جامعه و به ویژه در پارلمان‌های آسیایی نیز گفت: تسهیل مشارکت فعال زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌تواند به رشد و تعالی جامعه کمک کرده و جایگاه مناسب زنان را تعریف و تعیین کند. باید با عواملی که سالیان متمادی مانع مشارکت فعال زنان و باعث عدم رشد آموزشی و علمی آنان گردیده مبارزه کرد و با تدوین قوانین و مقررات مناسب جایگاه اصیل و واقعی زنان را در جامعه معرفی کرد.

ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ طرح قوانین مشترک بین پارلمان‌های آسیایی از ابتدای تشکیل این مجمع مد نظر بوده و همه اعضا بر اهمیت و ضرورت آن تاکید داشتند. مسایلی که کشورهای آسیایی عمدتاً به صورت مشترک با آن درگیر هستند دارای ظرفیت بیالایی برای وضع قوانین مشترک است. از جمله این موضوعات مهم می‌توان به مبارزه با قاچاق اقلام فرهنگی و مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد. در اینجا پیشنهاد می‌کند مجمع مجالس آسیایی وضع قوانین مشترک را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های خود در نظر بگیرد تا به پیشرفت اساسی در همگرایی آسیا نایل آییم.

وی با بیان اینکه سال گذشته موضوعات مبارزه با فساد در آسیا، احترام به تنوع فرهنگی، چالش‌ها و فرصت‌های جهانی شدن، عدالت در سلامت در آسیا و فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجلاس کمیته دایمی اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در خصوص هر یک از موارد فوق در سال گذشته بین نمایندگان شرکت کننده در جلسه تبادل نظر و پیش نویس قطعنامه‌ای تدوین شد اکنون این پیش‌نویس‌ها برای بررسی‌های مجدد در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد که مطمئنم با مشارکت فعالت خود بر غنای آن افزوده خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مداخلات خارجی در منطقه خاورمیانه و آسیا اظهار داشت: مداخلات خارجی در منطقه خاورمیانه و آسیا به طور کلی همواره یکی از چالش‌های مهم آسیا بوده است. اگر ظرفیت بزرگ آسیا در همکاری و همگرایی واقعی تبلور یابد، دیگر نیروهای خارجی و قدرت‌های اشغالگر توان مداخله در امور کشورها و ایجاد اختلاف و برافروختن آتش جنگ را نخواهند داشت.

وی گفت: مداخله در امور داخلی سوریه و تجهیز و کمک به تروریست‌های وارداتی جهت جنگ افروزی، دلیل دیگری بر حفظ اتحاد و همگرایی در آسیاست. ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم غزه رفته است نمونه بارز جنایت علیه بشریت است. فلسطین که در اشغال رژیم صهیونیستی است هر روز هویت فرهنگی و سنت‌های قومی آن تهدید می‌شود تخریب مساجد و معابد، کشتار مردم بی گناه، زندانی بودن نمایندگان فلسطین و پرواز هواپیمای بمب افکن برای ترور رهبران مقاومت تنها نمونه‌ای از جنایات آشکار صهیونیست‌ها است.