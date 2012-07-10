عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یک هفته دیرتر از زمان اعلام شده قبلی آغاز شود. چند باشگاه لیگ برتری طی تماس‌هایی که با کمیته فوتسال داشته‌اند، درخواست تعویق در آغاز مسابقات را مطرح کرده‌اند تا با آمادگی بیشتر در این مسابقات حضور یابند.

وی در ادامه افزود: به همین خاطر در نشست آتی هیات رئیسه سازمان لیگ برتر این موضوع را مطرح کرده و نظر اعضا را در خصوص تغییر زمان آغاز مسابقات جویا شدیم. اگر نظر اعضا در این خصوص مثبت باشد مسابقات با یک هفته تاخیر نسبت به زمان اعلام شده قبلی آغاز خواهد شد.

"پیش از این قرار بود سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از 5 مردادماه 1391 آغاز شود که در صورت تایید اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال این رقابت‌ها از 12 مرداد ماه شروع خواهد شد."

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه هنوز تیمی به صورت رسمی از حضور در مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور انصراف نداده است، افزود: آخرین مهلت برای ارسال مدارک باشگاه‌ها به کمیته فوتسال روز 22 تیرماه است، البته این تاریخ در صورتی است که لیگ در زمان اعلام شده آغاز شود.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به شهر رشت، افزود: من روز دوشنبه سفری به شهر رشت داشتم که در این سفر ضمن تماشای مسابقات فوتسال لیگ جوانان کشور که به صورت متمرکز در این شهر برگزار می‌شود با شهردار رشت نیز دیدار کردم.

ترابیان با تمجید از میزبانی خوبی رشتی‌ها افزود: در ملاقاتی که با شهردار رشت داشتم، ایشان را فردی مطلع و پشتیبان ورزش دیدم. علاقه مسئولان ورزش رشت و پیشرفتی که استان گیلان و شهر رشت در میزبانی مسابقات فوتسال داشت، این جرقه را در دل ما زد که مانند گذشته استان گیلان هم یک تیم در لیگ فوتسال داشته باشد. در این زمینه اقدامات خوبی از سوی هیئت فوتبال استان گیلان و شهرداری رشت صورت گرفته که مایه امیدواری است.