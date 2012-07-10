استعمار در پی ایجاد انحراف عقیدتی درباورهای مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جانبازی در جلسه کارگاه آموزش ادیان و مذاهب با اشاره به افزایش توان و قدرت مسلمانان و نفوذ علمای اسلام در بین جوامع مختلف بشری گفت: استعمارگران غربی برای مقابله با این پدیده و ممانعت از رشد اسلام گرایی به دنبال جای گزینی مسیحیت وابسته، به جای دین اسلام بودند.

وی، مقاومت چشمگیر مسلمانان در برابر مبلغین مسیحی را دلیل اصلی شکست غربی ها در اجرای این طرح دانست و گفت: آنها با ایجاد فرقه های مذهبی جدید، احیای فرقه های مرده و باطل و تشدید اختلاف بین فرقه های موجود، دنبال هدف های خود هستند.

جانبازی تصریح کرد: ایجاد انحراف عقیدتی درباورهای اعتقادی مسلمانان و تشدید تفرقه و درگیری بین مسلمانان، دو بعد مسیر تخریب و نابودی اسلام از نظر استعمارگران غربی است.

مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفت: تاسیس و ترویج فرقه های بهاییت و وهابیت در میان مسلمانان برای تخریب و نابودی اسلام، شکستن سد اعتقادی، ایجاد تفرقه و درگیری بین شیعه وسنی بود.

جانبازی تصریح کرد: افزایش بصیرت خواص و ارتقای فرهنگ عمومی به منظور پیشگیری از رشد و گسترش جریانات فرقه های باطل دینی در مازندران لازم است.