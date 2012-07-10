کار فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف در هرمزگان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری صبح سه شنبه در کارگروه تحول اجتماعی با محوریت حجاب و عفاف با اشاره به اجرای برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی، ادارات استان و واحدهای زیرمجموعه گفت: برای گسترش حجاب و عفاف رویکرد ما رویکردی فرهنگی است و معتقدیم جنجال‌آفرینی در این زمینه بی‌فایده است و باید کار فرهنگی صورت گیرد. کار فرهنگی نیز دیربازده است اما نتیجه مطلوبی را به دنبال دارد.

وی افزود: برخی از نابهنجاری‌هایی که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد بازخورد رفتارهای غلط در حوزه فرهنگی بوده و بهترین راه مبارزه با بی‌حجابی ارتقای فرهنگ عمومی و مصون‌سازی جامعه است.

بامری از حجاب به عنوان سمبل و نماد جمهوری اسلامی نام برد و تصریح کرد: امروز موضوع حجاب و عفاف در هر کشوری به وجود می آید نماد آن را جمهوری اسلامی می دانند و به همین منظور استکبار جهت جلوگیری از نفوذ و گسترش حجاب و عفاف به دیگر کشورها با ایجاد شبکه های ماهواره ای و اینترنت ذهن جوانان و خانواده ها را نشان گرفته تا این امر مهم را بی اثر جلوه دهند که وظیفه متولیان امر فرهنگ در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

وی عنوان کرد: تردیدی نیست که مجموعه اقدامات در عرصه امور دینی، فرهنگی و هنری به کاهش نابسامانی‌های اجتماعی در جامعه کمک می‌کند و اگر ما فعالیت‌های ایجابی و در فعالیت‌های فرهنگی رونق نداشته باشیم هر قدر بخواهیم با تهاجم فرهنگی بیگانگان مقابله کنیم ثمربخش نیست و یا حداقل کم اثر خواهد بود.

بامری با اشاره به فعالیت های اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری در عرصه عفاف و حجاب گفت: برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب را با جدیت پیگیری و در جهت تحقق آن گام برداریم.

وی جمهوری اسلامی ایران را الگوی جهان اسلام عنوان کرد و اشاره داشت: ایران به عنوان یک کشور اسلامی در جهان الگویی برای مسلمانان شده است در حالی که در زمینه ی عفاف و حجاب بین زنان و مردان مسلمان دیگر کشورها نتوانسته ایم الگویی کامل ارائه دهیم.

بامری جوانان ایرانی را جوانانی ارزش گرا دانست و افزود: جوانان ما نسبت به دین و ارزش های دینی گرایش دارند هم چنین مسأله ی حجاب نیز مورد توجه جوانان است بنابراین رسانه نیز باید این مسأله را پررنگ تر کند تا این جریان ادامه یابد.

این مقام مسئول با توجه به تخصیص 5% اعتبارات فرهنگی دستگاه های اجرایی برا ی بانوان گفت: دستگاه هایی اجرایی بایستی علاوه بر پیگیری جذب اعتبارات ؛ فعالیت های خود را در امر حجاب و عفاف، ورزش و سایر مسائل مرتبط با بانوان متمرکز و وجوه را در این زمینه هزینه کنند.

وی با اشاره به برگزاری همایش بیداری اسلامی زنان در تهران ؛ حضوراستان هرمزگان در نمایشگاه را گامی ارزنده برای شناساندن نقش و جایگاه زنان اسلامی به ویژه زنان هرمزگان به دیگر ملل جهان ارزیابی کرد.

دراین نشست مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری و دستگاه های اجرایی استان اهداف و برنامه های طرح تحول اجتماعی با محوریت حجاب و عفاف و اقدامات فرهنگی را تشریح کردند و از 5 دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های نظارتی که امتیاز 90 را کسب کرده بودند تجلیل شد.

در مرحله اول عملکرد 34دستگاه ها در مرداد ماه سال 90 و درمرحله دوم عملکرد 58 دستگاه در اردیبهشت 91 مورد ارزیابی و عملکرد قرار گرفت وعملکرد مرحله سوم مبنای برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب و اجرایی شدن 427 مصوبه انجام می شود که دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تشکیل کمیته صیانت و اجرای این 10 برنامه اهتمام اقدام جدی به عمل آورند.