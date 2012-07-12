بی مهری مسکن مهر به معلولان اردبیل/قسط بانکی هشت برابر مستمری

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر 60 واحدی معلولان از پروژه های سفرهای دور دوم هیئت دولت به اردبیل بود که در دور سوم سفرهای استانی با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

این مجتمع در سه فاز 20 واحدی در نزدیکی میدان وحدت اردبیل افتتاح و در اختیار معلولان و مدد جویان بهزیستی اردبیل قرار داده شده است که قرار بوده ساخت و سازهای آن بر اساس استانداردهای به روز بود و عبور و مرور معلولان با مجهز نمودن این مجتمع به آسان بر به راحتی صورت بگیرد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان پیش از این در گفتگو با برخی از رسانه ها گفته بود: دراین پروژه شرکتهای آب، برق و گاز در انشعابات به صورت رایگان همکاری خواهند داشت تا امتیازات این مجتمع به صورت رایگان در اختیار افراد تحت تکلف بهزیستی قرار بگیرد.

رویا احمدیان با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مجری طرح، پروژه مسکن مهر معلولان را اجرا می کند، اضافه کرده بود: سازمان مسکن و شهرسازی در تامین زمین و سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه بهره بردار و حمایت کننده مالی در نظر گرفته شده تا این پروژه در اختیار معلولان و مددجویان قرار بگیرد.

در حالی مدیرکل بهزیستی استان از استاندارد سازی و فراهم آوردن امکانات آسان بر برای مجتمع مسکونی معلولان سخن گفته است که جمعی از ساکنان مجتمع 60 واحدی بهزیستی از عدم وجود امکانات اولیه این مجتمع برای معلولان انتقاداتی داشتند.

قسط 70 هزار تومانی به 246 هزار تومانی افزایش یافت

به گفته جمعی از معلولان ساکن در مجتمع 60 واحدی بهزیستی اردبیل قرار بود وام بلاعوض به مسکن معلولان پرداخت شود، اما بعدا اولویت دار کردند و اعلام شد که وام مسکن 51 متری بلاعوض باشد و آورده اولیه بقیه افرادی که توان مالی ندارند را بهزیستی پرداخت کرده و به صورت تمام قسط بازپرداخت شود.

یکی از ساکنان با بیان اینکه قرار بود قسط مسکن مهر معلولان 70 هزار تومان و 20 ساله باشد، گفت: در بانک اعلام کردند که اقساط به صورت پلکانی افزایش می یابد و باید ماهانه 246 هزار تومان پرداخت کنید که این مبلغ از عهده معلولان بر نمی آید.

میر اکبر حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک معلول 75 درصدی توانایی مالی برای پرداخت این قسط سنگین را ندارد، افزود: اکثر معلولان ساکن در مجتمع معلولان بهزیستی به دلیل معلولیت بالایی که دارند شاغل نبوده و پرداخت این قسط سنگین برای ساکنان ناممکن است.

وی تنها منبع درآمد ساکنان مجتمع را مستمری بهزیستی برشمرد و اضافه کرد: برای معلولان بیکار قسط 246 هزار تومانی قسط معقولانه ای نیست در حالی که اقساط مسکن مهر دیگر اقشار 156 هزار تومان است.

جریمه معلولان به جای کارفرما/ بانکها اخطار دادند

حسنی با بیان اینکه سود دوران مشارکت مابین بانک عامل، کارفرما و پیمانکار تقسیم می شود، اضافه کرد: کارفرما مجتمع را دیرتر از موعد مقرر آماده کرد به همین دلیل سود دوران مشارکت را تقسیم کردند و با فشار بانکها معلولان به جای پیمانکار هم مسکن را دیر تحویل گرفتند و هم 750 هزار تومان جریمه شدند.

این فرد با اشاره به قول مدیر کل بهزیستی مبنی بر اقساط 20 ساله با سود چهار درصد تصریح کرد: به امید قول مدیر کل قراردادهای مسکن بسته شد اما این قول عملی نشد و الان اقساط تمامی خانوارهای ساکن در مجتمع 60 واحدی بهزیستی به تعویق افتاده است.

واگذاری واحدها عادلانه نبود

یکی دیگر از ساکنان مجتمع 60 واحدی بهزیستی با انتقاد از نحوه واگذاری واحدهای یک و دو خوابه گفت: در ابتدا واگذاری واحدها را بر اساس امتیاز بندی انجام دهند اما در واگذاری این واحدها به این اولویت بندیها توجه نشد و معلوم نیست بر چه اساسی به خانوارهای سه نفر واحد دو خوابه و به خانواده های پنج نفره واحد یک خوابه واگذار کردند.

جعفر یاری فر با اشاره به قیمت یکسان واحدهای 51 متری و 65 متری اضافه کرد: واحدهای واگذار شده بدون توجه به مساحت واحدها با قیمت یکسانی به معلولان واگذار شد و فرقی بین واحدهای کوچک و بزرگی قائل نشدند.

وی با اشاره به معوقات بانکی اکثر معلولان تصریح کرد: بیشتر ساکنان مجتمع 60 واحدی بهزیستی به دلیل نبود درآمد و متکی بودن به مستمری 30 هزار تومانی بهزیستی توانایی مالی برای پرداخت اقساط بانکی را ندارند به همین دلیل بانکها به ساکنان مجتمع اخطار داده است.

یاری فر با بیان اینکه بانکها اخطار داده اند که در صورت تاخیر در پرداخت اقساط خانه های معلولان را فروخته و پول خود را بر می دارد، افزود: در اخطار کتبی بانکها آمده است که به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط به انضمام خسارت تاخیر متعلقه که در اسرع وقت نسبت به واریز و تسویه آن اقدام شود در غیر این صورت وفق مقررات اقدام قانونی و تمامی خسارات وارده به حساب بدهی مشترکان منظور می شود.

معلولان توانایی پرداخت قسط 246 هزار تومانی را ندارند

یکی دیگر از ساکنان این مجتمع با اشاره به قسط 246 هزار تومانی مسکن مهر معلولان با اشاره به عدم توانایی مالی ساکنان برای پرداخت قسط بانکی گفت: مسئولان بهزیستی در حالی که می دانند که درآمد و مستمری معلولان کمتر از 50 هزار تومان است اما اقساط 246 هزار تومانی را برای معلولان لحاظ کرده اند در حالی که طبق مانور رسانه ای مسئولان مسکن معلولان باید رایگان داده می شد.

جواد نوعی با بیان اینکه زمین مسکن معلولان وقفی است، تصریح کرد: سازمان بهزیستی تنها ساخت مسکن را برعهده داشته است و معلولان قبل از تحویل گرفتن از میزان اقساط مطلع نبودند بلکه بهزیستی با عجله اوراق بانکی را از معلولان امضا می گرفت و معلولان از مبلغ اقساط بی خبر مانده اند.

وی با انتقاد از عدم وجود تجهیزات مناسب برای معلولان در مجتمع 60 واحدی بهزیستی افزود: مجتمع 60 واحدی بهزیستی از ساده ترین امکانات مورد نیاز معلولان برخوردار نیست و تنها آسانسور را از تجهیزات مورد نیاز معلولان می دانند که آسانسور هم در تمامی واحدها وجود دارد.

این روشندل با اشاره به زمان تحویل مسکن مهر معلولان اضافه کرد: مجتمع 60 واحدی معلولان با حضور رئیس جمهور در تیر ماه سال 89 افتتاح شد اما به دلیل تکمیل نشدن پروژه این مسکن در خرداد ماه سال 90 به معلولان تحویل داده شد.

مستمری مادر سرپرست خانوار را به دلیل اعتراضات قطع کردند

یکی از زنان سرپرست خانوار با بیان اینکه سه دختر دانش آموزان دارم، گفت: به دلیل عدم اشتغال در جایی نمی توانم هزینه این دانش آموزان را تامین کنم در این وضعیت چطور قادر به پرداخت اقساط 246 هزار تومانی در ماه خواهم بود.

مه لقا حاج نوری با اشاره به مقاطع تحصیلی دختران خود اضافه کرد: دخترانم در مقاطه پیش دانشگاهی، دوم تجربی و اول راهنمایی شاگردان ممتاز هستند که در وضعیت نامناسب مالی قدرت لازم برای پرداخت اقساط مسکن را ندارم و هیچ مسئولی در این مورد به معلولان توجهی نمی کند.

وی با بیان اینکه به دلیل اعتراض به اقساط مسکن مستمری مرا به عنوان تنها درآمد خانوادگی ام قطع کردند، تصریح کرد: مستمری خانواده ام را که تنها محل ارتزاق خانواده است بیش از یک سال قطع کردند که بعد از نامه نگاری به مرکز و آوردن نامه از تهران دوباره این مستمری را پرداخت کردند.

حاج نوری با انتقاد از بی توجهی مسئولان استانی به معلولان و زنان خانوار افزود: مسئولان استان برای معلولان وقت ملاقات هم نمی دهند تا بتوانند دردهای خود را به مسئولان بگویند و هر وقت هم با معلولان ملاقات داشته باشند، نماینده معلولان را عوض می کنند تا صدای نمایندگان واقعی این قشر را نشنوند.

معلولان با آگاهی کامل در مسکن مهر ثبت نام کردند

مدیر کل بهزستی استان اردبیل نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه پرداخت اقساط مسکن معلولان اردبیل گفت: در ابتدای واگذاری مسکن مهر معلولان به این قشر در مورد نحوه پرداخت اقساط مسکن مهر اطلاع دادیم که هر فردی که توانایی پرداخت اقساط بانکی را دارد برای مسکن مهر معلولان ثبت نام کند که این افراد نیز متعهد به پرداخت اقساط شده اند.

رویا احمدیان با بیان اینکه معلولان برای پرداخت اقساط بانکی مسکن خود متعهد شده اند، تصریح کرد: حالت اجباری برای خرید مسکن مهر معلولان وجود نداشت و این افراد با اطلاع کامل از مقدار و نحوه قسط بندی با اختیار و آگاهی در مسکن مهر ثبت نام کردند.

وی با اشاره به تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان افزود: در استان اردبیل 45 هزار و 422 نفر تحت پوشش بهزیستی هستند که به سه هزار نفر مسکن ساخته می شود به همین جهت در ابتدای ثبت نام از معلولان خواستیم که شرایط را سنجیده و اگر توانایی پرداخت اقساط را دارند در مسکن مهر ثبت نام کنند.

آورده اولیه مسکن معلولان کمک بلاعوض بود



احمدیان با بیان اینکه قیمت واحدهای یک خوابه و دو خوابه متفاوت است، اضافه کرد: قیمت واحدهای دو خوابه 320 میلیون ریال و قیمت واحدهای یک خوابه 280 میلیون ریال تعیین شده و آورده اولیه واحدهای یک خوابه 80 میلیون ریال و آورده اولیه واحدهای دوخوابه 120 میلیون ریال است.



این مسئول آورده اولیه مسکن مهر معلولان را کمک بلاعوض بهزیستی برشمرد و متذکر شد: به طور میانگین برای هر خانواده 87 میلیون و 600 هزار ریال کمک بلاعوض شده و بهزیستی تنها اداره ای است که آورده اولیه مسکن افراد تحت پوشش خود را پرداخت کرده است.



وی آماده سازی و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن را برای مسکن معلولان رایگان دانست و گفت: هیچ هزینه ای بابت انشعابات از معلولان گرفته نشده و این هم یکی از امتیازات ویژه مسکن مهر معلولان بوده است.



مدیر کل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به مبالغ اقساط بانکی مسکن مهر معلولان تصریح کرد: اقساط بانکی مسکن مهر معلولان از یک میلیون و 700 هزار ریال تا دو میلیون و 400 هزار ریال بوده و معلولان متعهد به پرداخت آن شده اند.



احمدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از یک سال از افتتاح مسکن مهر معلولان استان توسط رئیس جمهور این واحدها به معلولان واگذار شده است، افزود: در زمان افتتاح پروژه مسکن مهر معلولان توسط رئیس جمهور این واحدها به طور کامل آماده نشده بود به همین جهت یک سال بعد به معلولان تحویل داده شد.



بی شک معلولان یکی از قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند که به دلیل معلولیت توانایی کار کردن در صنایع و دیگر مکانها را نداشته و تنها از طریق مستمری 300 هزار ریالی امرار معاش می کنند با این حال این افراد در اردبیل برای خانه دار شدن مجبور به پرداخت اقساط دو میلیون و 400 هزار ریالی هستند.