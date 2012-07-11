برداشت آب و احداث بی رویه سد عامل افزایش پدیده گرد وغبار

کمال‌الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای انجام شده در خصوص رفع و مهار ریزگردها گفت: در دو سال گذشته اقداماتی از جمله بیابانزدایی و توسعه جنگل در کشور و بعضی از شهرهای غربی و جنوب غربی کشور انجام شده است اما این در حالی است که این اقدامات کافی نیست.

وی افزود:150 نماینده مجلس برای مهار ریزگردها بیانیه ای را امضا کرده اند و در مجلس هم قرائت شده است.انتشار ریزگردهایی که از کشورهای همسایه غربی به شهرها و استانهای غربی وارد کشور می شوند صدمات زیست‌محیطی و مشکلات انسانی متعددی را با خود همراه دارند.

پیرموذن اظهار داشت: در دوره قبل ما با نمایندگان چهار استان مرزی جلسه ای تشکیل دادیم. اما رفع مشکل ریزگردها منوط به همکاری دولت و مجلس ایران و دولت عراق است. چون بخشی از مسئولیت‌ها متوجه دولت، سازمان حفاظت از محیط زیست و مراجع دولتی، بخشی دیگر همچون موضوعاتی از قبیل رفع مشکلات برنامه‌ای و تخصیص و تأمین اعتبارات مورد نیاز در حوزه مسئولیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و در کنار اینها حکومت عراق نیز باید در زمینه رفع این مشکل اقدامات مؤثری انجام دهد که متأسفانه شاهد بی‌توجهی طرف عراقی هستیم.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه سالهاست که این مشکل وجود دارد اما در دو سال گذشته شدت بیشتری داشته است تصریح کرد:منشاء اصلی این پدیده به مثلث کشورهای عربستان، عراق و سوریه بر می گردد و خشکسالی های پی در پی و برداشت آب بی رویه در این کشورها عامل دیگر این پدیده است اما در عین حال عوامل داخلی دیگری نظیر گسترش بیابان، خشکسالی واحداث بی رویه سد در کشور ایران نیز بر دامنه عوامل انتشار این گرد وغبارها می افزاید که در این زمینه نیز باید اقدامات موثری صورت گیرد.

به گفته وی، در دو سال گذشته اقداماتی از جمله بیابانزدایی و توسعه جنگل در کشور و بعضی از شهرهای غربی و جنوب غربی کشور انجام شده است اما این در حالی است که این اقدامات کافی نیست و باید بیشتر از این به سلامت انسان هایی که بیشترین خطرات را متحمل می شوند اهمیت داد.