بیش از 450 سکه با ارزش تاریخی در کاشان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یزدانمهر در این خصوص اظهار داشت: نیروهای بسیج مستقر در ایست بازرسی اتوبان قم – کاشان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو 405 مشکوک و ضمن توقف خودرو اقدام به بازرسی کردند.

وی ادامه داد: ماموران بازرسی از داخل این خودرو تعداد قابل توجهی اشیاء عتیقه، وسایل رمالی و تعداد 469 سکه با ارزش تاریخی کشف کردندکه موضوع سریعا به یگان حفاظت این اداره اطلاع داده شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کاشان تصریح کرد: با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناس باستان شناسی اداره کاشان مشخص گردید که سکه ها دارای ارزش تاریخی بالایی است.

یزانمهر تصریح کرد:این سکه ها مربوط به ادوار مختلف تاریخی و اسلامی بوده که در آن سکه هایی از دوران اشکانیان،ساسانیان ،آل بویه،سلجوقیان،آل مظفر،مغول ،ایلخانان،صفویه و قاجار به چشم می خورد.

وی افزود: این سکه ها پس از انجام مراحل قانونی و هماهنگی های لازم با مدیریت استان در معرض نمایش عموم قرار خواهد گرفت.

بافت زیلوی چهار رنگ صورت گرفت

سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان از بافت زیلوی 4 رنگ در مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان خبر داد.

حسین یزدانمهر گفت: این زیلو 4 رنگ برای اولین بار در کاشان بافته شده که شامل 4 رنگ سفید،آبی ،قرمز و زرد به صورت سجاده ای است.

وی گفت: زیلو همانند دیگر دست بافته های سنتی دارای طرح و نقشه ای خاص است که بافنده باید بصورت حفظی آنرا ببافد.

نقوش مورد استفاده در زیلو زائیده ذهن خلاق با فندگان آنست که از در هم آمیختن اشکال هندسی ایجاد شده است و تا کنون رسم بر این بوده که بافت زیلو با دو رنگ انجام می گرفته است. ایده بافت زیلوی چهار رنگ توسط خانم طهوری کارشناس صنایع دستی این اداره داده شدکه این زیلو برای اولین بار توسط استاد غفار سردابی به صورت سجاده ای بافته شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان افزود: یکی از اهداف سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور احیاء و باززنده سازی هنرهای اصیل از دست رفته است.که این اداره با برگزاری دوره های مختلف آموزش صنایع دستی سعی بر انتقال آموزش و تجربیات استادان هنرهای سنتی به علاقمندان و هنرجویان عزیز به شمار می‌رود.

به گزارش مهر؛ زیلو نوعی فرش یا زیر انداز شبیه به گلیم است که با نخ و پنبه و رنگهای مختلف بافته می‌شود، زیلو بافی در ایران دارای قدمتی بسیار است و می‌توان پیدایش آن را به قرون اولیه اسلامی نسبت داد که مسلمانان سعی نمودند تا جهت فرش نمودن مساجد خود از زیلو استفاده نمایند و بدین جهت زیلو بافی رونق و پیشرفت چشمگیری یافت.

مهم ترین مرکز زیلو بافی در ایران میبد یزد است و به تدریج توسط استاد کاران این حرفه به کاشان آورده شد و کاشانیان با ذوق و استعدادی که در بافت این زیر انداز از خود نشان دادند توانستند زیلوهائی در طرح و رنگهای زیبا و متنوعی ببافند.

در مجموع زیلو در دو نوع مسجدی و زیلوی تجارتی یا خانگی است.