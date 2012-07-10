به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح سه شنبه در نطق پیش از دستور جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: شهروندان اردبیل برای دریافت خدمات و پروانه ساخت ماه ها در ساختمان شهرداری معطل می شوند که باید این ضعف شناسایی و رفع شود.

وی با اشاره به تغییرات وسیع شهرداری اردبیل در چند سال گذشته افزود: ضوابط فنی و چارت سازمانی شهرداری تغییرات وسیعی یافته و پرسنل این سازمان از نظر استخدامی امنیت شغلی لازم را نداشته به همین دلیل جرات انجام کار را ندارند تا اشتباهی مرتکب نشوند.

کارمندان شهرداری اردبیل جرات ندارند

زنجانی با بیان اینکه کارمندان شهرداری نمی خواهند جوابی به ارباب رجوع بدهند، اضافه کرد: با یک اشتباه کوچک مسیر زندگی کارمندان تغییر می یابد به همین جهت کارمندان و پرسنل شهرداری جرات امضای مدارک را نداشته و تا زمانی که چندین امضا از مسئولان نبینند جوابی به ارباب رجوع نمی دهند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع در شهرداری گفت: مسئولات دوایر باید بدون ترس و در کمترین زمان ممکن به پرونده هایی که مشکل خاصی ندارند جواب بدهند تا مردم در پله های شهرداری و شهرداریهای مناطق سرگردان و معطل نشوند.

وی با تاکید به حذف مراحل غیرضروری از سیستم اداری شهرداری تصریح کرد: چارت و مراحل صدور پروانه باید در شهرداری مشخص شود تا ارباب رجوع قبل از مراجعه به شهرداری بداند که چه مسیری را طی کرده و در چه مدتی مجوز ساخت یا دیگر مراحل را سپری می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اردبیل خواستار رفع مشکلات ارباب رجوع در شهرداریها شد و افزود: شهرداری باید علاوه بر حراست و مسئولان ارزشیابی افرادی دیگری را مسئول بررسی و پیگیری کند تا علت سرگردانی مردم در شهرداری را جویا و آنها را رفع کنند.

دستگاه های اجرایی استان اردبیل تعامل ندارند

زنجانی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان نیز شهروندان اردبیلی را معطل می کند، اضافه کرد: نظام مهندسی ساختمان در استان مردم را ماه ها سرگردان می کند که باید این مشکلات با تعامل نهادهای مربوطه مرتفع شود.

وی با انتقاد از مدیریت استانی متذکر شد: مدیریت استانی طوری است که دستگاه های مختلف تعاملی باهم ندارند به همین جهت مردم برای انجام کارهای خود با مشکلاتی روبرو شده و وقت خود را در ادارات مختلف تلف می کنند.

70 درصد پروانه ساخت در مناطق صادر می شود

شهردار اردبیل نیز در این جلسه با رد انتقادات نائب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به ضعف شهرداری گفت: شهروندان اردبیلی مشکلی در شهرداریها ندارند و تنها کسانی که پرونده ای استثنایی و مشکل دار دارند در شهرداری رفت و آمد می کنند.

صدیف بدری با بیان اینکه 70 درصد پروانه ها در شهرداریهای مناطق صادر می شود، تصریح کرد: هر فردی که از شهرداری ناراضی است به شخص من مراجعه کند تا مشکلات قانونی پرونده اش را تشریح کنم.

وی با اشاره به داشتن پرونده های مشکل دار افراد معطل در شهرداری افزود: بیش از 90 درصد شهروندانی که در شهرداری معطل هستند پرونده های استثنایی و مشکل دار دارند، بنابراین رسیدگی به این پرونده ها زمان می برد.

بدری رسیدگی به مشکلات مردم را دغدغه شهرداری و شورای شهر دانست و اضافه کرد: شهرداری ادعا نمی کند که بدون اشتباه است، اما ضعف در صدور پروانه اینقدر پررنگ نیست که بگوییم تکریم ارباب رجوع انجام نمی شود بنابراین باز هم تلاش می کنیم به دغدغه های اعضای شورای شهر رسیدگی کنیم.

