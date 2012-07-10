راه طولانی سرزمین عمر مختار تا دموکراسی/ 4 چالش مهم دولت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره با پرداختن به موضوع برگزاری انتخابات در لیبی در تحلیلی می نویسد : مردم لیبی به پای صندوق رای رفتند تا 200 عضو کنگره ملی این کشور را انتخاب کنند . این کنگره پس از تشکیل، نخست وزیر جدید لیبی را انتخاب کرده و پیش نویس قانون اساسی لیبی جدید را تهیه می کند.

اما مسیر رسیدن به دموکراسی برای مردم لیبی خیلی پردردسر به نظر می رسد. شورای انتقالی لیبی که از زمان سرنگون شدن معمر قذافی قدرت را دراین کشور دردست دارد برای برقراری امنیت در کشور وهمچنین برخورد با گروه های محلی که ادعای خودمختاری داشتند با مشکل مواجه بود.

به نوشته الجزیره، بسیاری از لیبیایی ها امیدوارند که برگزاری انتخابات گامی رو به جلو برای کشورشان که گرفتار ناامنی و بی ثباتی بوده و آینده آن نیز مبهم است، باشد. بر همین اساس دولت جدید لیبی با مجموعه ای از مشکلات مواجه خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از :

- دولت انتقالی در آرام کردن گروه های شبه نظامی که در سرنگون کردن معمرقذافی نقش داشتند ناکام بود و در نتیجه بسیاری از این گروه ها هم اکنون از قدرت نظامی خود در سیاست استفاده می کنند. در نتیجه دولت جدید لیبی باید راهی را بیابد تا این گروه های شبه نظامی را تشویق به حضور در یک ارتش منظم و متحد کند.

- از زمان سقوط قذافی فعالیت قبیله ها، گروههای قومی و مذهبی لیبی را فلج کرده بنابراین دولت جدید باید طرح های استقلال و خودمختاری در جنوب و شرق این کشور را به خوبی مدیریت کند.

- چالش سوم آنکه، نبود امنیت در لیبی منجر به درگیری های نظامی شده بنابراین دولت جدید باید محتاطانه قانون را در کشور حاکم ساخته و یک سیستم قضایی را راه اندازی کند که تنها مرجع رسیدگی کننده به مناقشات باشد.

- لیبی به عنوان پنجمین تولید کننده بزرگ نفت جهان شناخته می شود و از همین رو بسیاری از مردم لیبی امیدوارند که کشور شان تبدیل به یک مکان مهم برای سرمایه گذاری شود. اما نبود امنیت در این کشور موجب شده تا اقتصاد آن دچار مشکل شود.

الجزیره در پایان می نویسد : بنابراین مشکلات پیش روی دولت جدید لیبی مشخص است. آیا لیبی برای برقراری دموکراسی آماده است و آیا مردم لیبی حاضر بوده و می توانند بر مشکلاتی که بعد از سقوط قذافی در این کشور پیش آمده غلبه کنند؟

در مورد امنیت لیبی بعد از قذافی، نگرانی های زیادی وجود دارد و اغلب کارشناسان درباره نفوذ القاعده در این کشور هشدار می دهند برای مثال اندیشکده "کارنگی" در روز برگزاری انتخابات تحلیلی را در این خصوص ارائه کرده و در آن از نفوذ القاعده به نقاط مرزی لیبی با الجزایر خبر داد.

بر همین اساس در صورت ناتوانی دولت جدید لیبی در برقراری امنیت و مقابله با شبه نظامیان، این کشور می تواند تبدیل به مقر جدید فرماندهی القاعده شود.

بحران های موجود در استان هایی در جنوب، شرق و غرب لیبی هنوز پابرجا هستند. این استان ها همان نقاطی هستند که قذافی دردوران حکومت خود توانسته بود با استادی تمام وبا مطرح کردن مواردی چون منابع طبیعی واختلافات قومی-قبیله ای ساکنان آنها را به جان هم بیاندازد.



