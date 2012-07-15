110 سکه هم برای مهریه زیاد است/ بالای 14 سکه را ثبت نکنید

اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان مهریه و مبحث اعصار بسیار پسندیده بود گفت: این طرح خوبی است و امیدوارم بزودی ابلاغ شود اما باید تلاش کنیم ضرب المثل "مهریه را کی داده و کی گرفته" از زبان خانواده های ایرانی برچیده شود.

وی افزود: در دو سال گذشته حدود 20 هزار کانون خانواده به دلیل شکایت زوجه علیه زوج برای دریافت مهریه از هم پاشیده و این آمار هر روز در حال افزایش است. به نظر من قبل از این کارها باید فرهنگ مهریه بالا را درست کرد. ما 4 سال است که در تلاشیم این موضوع را فرهنگ سازی کنیم و در مجلس هم تلاشهایی در این زمینه انجام داده ایم.

جولایی در مورد لایحه ای که در آن مهریه بالای 110 سکه زندانی ندارد، گفت: با این افزایش قیمت سکه 110 سکه هم زیاد است و باید دفاتر اسناد را مجبور کرد که بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند.

وی افزود: پیشنهاد کمیته حقوقی ستاد دیه این بود که در عقدنامه ها از کلمه عندالاستطاعه استفاده و ثبت شود تا زوج در صورت داشتن استطاعت و توان مالی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته این پیشنهاد است و باید در مجلس توسط کارشناسان راهکارهای جلوگیری از فرار قانونی افراد سودجو هم در نظر گرفته شود تا زوجه دچار مشکل نشود.