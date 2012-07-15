  1. جامعه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

110 سکه هم برای مهریه زیاد است/ بالای 14 سکه را ثبت نکنید

110 سکه هم برای مهریه زیاد است/ بالای 14 سکه را ثبت نکنید

رئیس ستاد دیه کشور با بیان اینکه 110 سکه هم برای مهریه زیاد است، گفت: باید دفترخانه ها را مجبور کرد تا مهریه های بالای 14 سکه را ثبت نکنند.

اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان مهریه و مبحث اعصار بسیار پسندیده بود گفت: این طرح خوبی است و امیدوارم بزودی ابلاغ شود اما باید تلاش کنیم ضرب المثل "مهریه را کی داده و کی گرفته" از زبان خانواده های ایرانی برچیده شود.

وی افزود: در دو سال گذشته حدود 20 هزار کانون خانواده به دلیل شکایت زوجه علیه زوج برای دریافت مهریه از هم پاشیده و این آمار هر روز در حال افزایش است. به نظر من قبل از این کارها باید فرهنگ مهریه بالا را درست کرد. ما 4 سال است که در تلاشیم این موضوع را فرهنگ سازی کنیم و در مجلس هم تلاشهایی در این زمینه انجام داده ایم.

جولایی در مورد لایحه ای که در آن مهریه بالای 110 سکه زندانی ندارد، گفت: با این افزایش قیمت سکه 110 سکه هم زیاد است و باید دفاتر اسناد را مجبور کرد که بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند.

وی افزود: پیشنهاد کمیته حقوقی ستاد دیه این بود که در عقدنامه ها از کلمه عندالاستطاعه استفاده و ثبت شود تا زوج در صورت داشتن استطاعت و توان مالی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته این پیشنهاد است و باید در مجلس توسط کارشناسان راهکارهای جلوگیری از فرار قانونی افراد سودجو هم در نظر گرفته شود تا زوجه دچار مشکل نشود.

کد مطلب 1646543

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