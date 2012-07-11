محمد مناجاتی تهیه کننده "دستان" درباره موضوع قسمت دوم این برنامه موسیقایی به خبرنگار مهر گفت: این هفته کامبیز روشن روان به عنوان مهمان در برنامه حضور دارد و این استاد موسیقی ایرانی که در ژانرهای مختلفی کار کرده،‌ نقدی بر آثار مطرح شهرام ناظری و بیژن بیژنی خواهد داشت.

وی افزود: همچنین موضوع موسیقی فیلم نیز در برنامه بررسی می‌شود و به ژانری که روشن روان در حوزه موسیقی نوایی وارد آن شده نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

"دستان" آیتم‌های مختلفی دارد که پیش درآمد شامل معرفی و شرحی بر محور اصلی هر برنامه، روی خط حامل؛ اخبار موسیقی، یادها و بودها؛ معرفی آثار مکتوب، قاب خاطره‌ها؛ یادمان اساتید و موسیقی ایران و نقطه سر خط؛ مستند کوتاه از مراکز فرهنگی تا کارگاه‌های آواز، نشست‌های شعر و موسیقی و... از جمله آنها است.

فریدون شهبازیان، استاد کمال پورتراب، مجید انتظامی، مجید درخشانی، محمد سریر، محمد میرزمانی، کیوان ساکت و شاهین فرهت کارشناسان این برنامه با اجرای سید عباس سجادی هستند.

مهمان هفته آینده "دستان" که جمعه‌ها ساعت 23 از شبکه آموزش پخش می‌شود،‌ حسام الدین سراج است.