به گزارش خبرگزاری مهر، رستگار یوسفی امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ثلاث باباجانی ویژه توزیع اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استانی سال 91 اظهار کرد: ثلاث باباجانی با 2 درصد جمعیت کل استان 5/3 درصد اعتبارات استانی و تملک داریی و سرمایه ای را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال 91 بیش از 7 میلیارد و 104 میلیون تومان برای اجرای 111 پروژه عمرانی اختصاص یافته است.

فرماندار ثلاث باباجانی در ادامه اظهار داشت: در سال 90 نیز اعتباری بالغ بر 167 میلیارد ریال برای تکمیل و احداث 198 پروژه عمرانی اختصاص یافته که پروژه های فوق با 73 پیشرفت فیزیکی در حال انجام می باشد.

یوسفی در ادامه مهمترین پروژه های سال 91 در ثلاث باباجانی را احداث مخزن آب 5 هزار متر مکعبی، آسفالت و تکمیل راه های روستایی، احداث زمین فوتبال چمن، احداث استخر سرپوشیده دانش آموزی، اجرای طرح هادی در روستاها و توسعه و عمران شهری اعلام کرد.

وی در پایان از دستگاه های اجرایی خواست در راستای جذب اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه ها تلاش کنند.